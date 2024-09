Taylor Swift, icona di stile. Il suo rossetto rosso è un must che puoi avere anche tu

Se anche tu adori il rossetto rosso che sfoggia Taylor Swift, c'è una bella sorpresa: ecco i migliori prodotti da acquistare per imitare il suo look

Fonte: ANSA Foto Il rossetto rosso di Taylor Swift

Il rossetto rosso di Taylor Swift è già diventato iconico: la pop star lo indossa praticamente in ogni occasione, sfoggiandolo sia sul palco che nella vita privata – come ben si evince dalle foto “paparazzate” nella sua intimità. Insomma, non può proprio farne a meno. In realtà, non c’è un solo prodotto a cui la Swift è fedele: adora le nuance più intense di rosso, optando per diversi brand che le permettono ogni volta di personalizzare al massimo i suoi look. Sapevi che puoi imitare facilmente il make up di Taylor? Ebbene sì: oltre ai rossetti più famosi, che spesso hanno prezzi inaccessibili a noi comune mortali, ci sono tantissimi “dupe” tra cui scegliere, per tutte le tasche. Scopriamo quali sono i migliori, da provare subito.

Taylor Swift, il suo rossetto rosso

Se c’è una cosa a cui Taylor Swift non può rinunciare nella sua make up routine, questa è senza dubbio il rossetto rosso: lo indossa da anni, tanto da essere diventato uno dei suoi prodotti più iconici. E negli ultimi mesi, impegnata con il suo “The Eras Tour” che l’ha portata letteralmente in ogni angolo del mondo, la pop star ha letteralmente conquistato milioni di ragazze che, ormai, la considerano un esempio di stile da imitare a tutti i costi. Non sorprende, dunque, che il rossetto rosso sia tornato in gran voga proprio quest’anno, in tutte le sue nuance più belle.

Ma qual è il rossetto preferito di Taylor Swift? Non ce n’è solamente uno, perché la cantante ama cambiare spesso il suo stile – pur rimanendo fedele alle nuance classiche. Uno dei prodotti che spiccano nel suo beauty case è il rossetto LiquiLUST Legendary Wear Matte di Pat McGrath, nella tonalità Elson 4: è ormai praticamente introvabile, forse proprio perché preso d’assalto dalle fan di Taylor, ma online puoi trovare altre nuance che potrebbero fare al caso tuo. E se non vuoi rinunciare al rossetto rosso della Swift, ci sono altre opzioni molto interessanti.

Rossetto rosso Ruby Woo di MAC (e i suoi dupe)

Dopo essersene letteralmente innamorata nel 2015, Taylor Swift oggi usa spessissimo il rossetto Ruby Woo di MAC: estremamente pigmentato e ad effetto matte, dura fino a 12 ore con una tenuta perfetta. Contiene burro di karité e burro di cacao, per labbra morbide e liscissime, tutte da baciare. Inoltre ha una consistenza setosa che si applica facilmente e lascia una piacevole sensazione di confort. Lo puoi trovare online e nelle migliori profumerie, oppure semplicemente fare una piccola ricerca e acquistare un suo “sosia” a prezzi decisamente inferiori.

Uno di questi è il rossetto NYX Shout Loud Satin Lipstick, nella tonalità Wife Goals: anch’esso altamente pigmentato, dona un colore intenso alle labbra – soprattutto se usato assieme ad un primer. La sua formulazione è arricchita con mango e burro di karité, oltre ad essere completamente vegana. Una volta provato, non ne potrai più fare a meno!

NYX Shout Loud Satin Lipstick Il perfetto dupe del rossetto Ruby Woo di MAC

Anche la linea Stay Matte di Rimmel London, nella formulazione liquida, offre una perfetta alternativa al Ruby Woo di MAC: si tratta della tonalità Fire Starter, un rosso opaco intenso già perfetto alla prima passata. Ha una lunghissima tenuta, che dura fino a 16 ore, ed è waterproof. Ha inoltre un comodo applicatore e puoi tenerlo sempre in borsa, per un rapido ritocco dell’ultimo momento.

Rimmel London Stay Matte Un rossetto a lunghissima tenuta, per copiare il look di Taylor Swift

Un’altra validissima scelta, per poter imitare il make up di Taylor Swift, è il rossetto Maybelline SuperStay Matte Ink Liquid Lipstick, nella nuance Pioneer: è un bellissimo rosso opaco dalle sfumature blu, una tonalità fredda che esalta il sorriso e rende il viso più “pulito”. Ovviamente è un prodotto a lunga tenuta, anch’esso in grado di rimanere sulle labbra senza sbavature fino a ben 16 ore.

Maybelline SuperStay Matte Ink Un rosso intenso dalle sfumature blu, che esalta il tuo sorriso

