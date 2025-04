Fonte: Getty Rossetto rosso a lunga tenuta: il bestseller

C’è un colore che non passa mai di moda. Iconico, perfetto in ogni stagione, sensuale e al tempo stesso estremamente elegante. È il rosso, che veste le labbra rendendole vibranti e al centro della scena: puoi indossare tutto ciò che vuoi, ma basta un semplice tocco di questa nuance per stravolgere ogni look e renderti protagonista.

Esistono tantissimi rossetti che ci permettono di sfoggiare una delle tante tonalità di rosso, ma tra i più amati ci sono le tinte labbra di Maybelline che regalano uno stile perfetto e che dura a lungo.

Ora ne puoi acquistare due a un prezzo straordinario: infatti con lo sconto del 6% ti arrivano a casa due rossetti liquidi a soli 18,79 euro.

Indossa il rosso: le tinte labbra in offerta sono best seller

Labbra rosse, voluttuose, rese ancora più belle da una tinta accesa, che resta a lungo: indossare un rossetto rosso è un gesto che non passerà mai di moda. Soprattutto se promette di resistere a lungo senza mai sbavare e perdere consistenza. Ed è quello che promette SuperStay Matte Ink, il rossetto di Maybelline iconico e best seller che regala un effetto preciso e definito e un finish extra matte.

Ne basta una sola passata per sfoggiare un colore corposo, ma anche coprente e che si stende bene e rimane sulla pelle in maniera uniforme. Inoltre, dura a lungo: lo applichi e poi resta al suo posto fino a 16 ore.

Un mai più senza, con tantissime recensioni positive e un vero e proprio bestseller per quanto riguarda i rossetti che si trovano in commercio.

Ora ne puoi acquistare due confezioni con lo sconto del 6%: ti costano 18,79 euro.

Facile da applicare e che non passa di moda: perché scegliere Maybelline SuperStay Matte Ink

Ci sono degli alleati di bellezza che non possono mancare nella routine di nessuna ragazza e donna, uno di questi è il rossetto, perché è capace di illuminare un volto, di rendere chic con una sola passata e dare un tocco di sensualità a tutti i look.

Ancora di più se scegliamo di indossare un rosso acceso, vibrante e che non passa inosservato. Il rossetto di Maybelline SuperStay Matte Ink è anche facilissimo da stendere: l’applicatore, infatti, è a punta che permette di definire in maniera precisa il contorno delle labbra. Questo è il primo passaggio e quello più importante, eseguita questa passata si procede stendendo il colore all’interno.

Si deve, infine, lasciare asciugare il prodotto perché avvenga la “magia” con un effetto matte e a lunga durata.

Il colore rosso ciliegia, poi, lo rende perfetto per dare un tocco di intensità al viso, rendendo le labbra piene, mettendole in evidenza, e senza il timore che il rossetto sbavi o sfumi di intensità durante l’arco della giornata.

Ottimo per chi, ad esempio, esce la mattina presto e torna tardi la sera, oppure per un evento importante in cui il look è al centro della scena.

Le recensioni positive sono tantissime e ora ne puoi comprare due con un piccolo sconto.

