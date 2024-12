Fonte: IPA Jennifer Lopez: come avere le labbra come lei con una matita volumizzante

Labbra sotto i riflettori: rimpolpate, idratate e dall’effetto wow assicurato. Per sfoggiarle sempre perfette basta saper usare il make-up giusto che le vada a evidenziare e che crei quell’effetto volume tanto in voga.

Perché, se è vero che ci sono tantissimi prodotti in commercio pensati per coccolarle, è anche vero che i trend ci suggeriscono come possono essere le protagoniste dei nostri beauty look.

E la risposta, veloce ed efficace per sfoggiare l’effetto volume, arriva dalle matite labbra che, se applicate nella maniera giusta, le rendono subito favolose. Sono da usare in ogni occasione e in tutti i momenti della giornata, per ricreare un effetto naturale e che rende la bocca bellissima. Come applicare il colore e quali matite labbra (amatissime) acquistare.

Labbra effetto volume: le matite sono le nostre alleate

Tutte noi desideriamo sfoggiare labbra definite e dall’effetto rimpolpato. Per averle basta acquistare i prodotti giusti e, in particolare, le matite che – se sapientemente utilizzate – ci aiutano a creare un effetto super naturale ma che catturi l’attenzione.

Lo sa bene Jennifer Lopez, regina indiscussa del trucco nude alle labbra: l’effetto è rimpolpato, naturale, ma anche extra volume: semplicemente favoloso.

Ma come possiamo copiarla e sfoggiare anche noi un make-up così?

La prima cosa da fare è quella di acquistare una matita labbra di un colore il più possibile simile a quello del nostro incarnato, ma leggermente più scuro. Poi la matita va applicata con decisione seguendo la linea delle labbra nella parte più esterna, andando così a ingrandirle grazie a un effetto ottico. Questa tecnica si chiama overlining ed è utilizzata da tante star, proprio per rendere le labbra più piene.

Per riempire si può scegliere di sfumare il colore in maniera più leggera, oppure si può utilizzare un rossetto o un lip plumper che va a illuminare le labbra, creando ancora di più quell’effetto volume che è tanto in trend.

Matita labbra, quale scegliere

Le classiche matite labbra vanno scelte sulla base del colore: più questo si avvicina a quello naturale della pelle, più l’effetto volume verrà ottenuto facilmente.

Quelle proposte da e.l.f. sono altamente pigmentate, cremose e con una finitura semi opaca. Si passano con facilità sulla pelle e riescono a definire alla perfezione e a modellare le labbra, inoltre – e questo è un dettaglio da non sottovalutare – gli ingredienti sono adatti a tutti.

Matita labbra e.l.f. Per creare un effetto volume favoloso

Mesuda, poi, propone una matita labbra dal tratto preciso, facilmente sfumabile e che dura fino a quattro ore. La texture è morbida e il prodotto è realizzato con cere vegetali che idratano. Adatta ad essere usata sia come base rossetto che da sola.

Offerta Matita labbra Mesuda Dal tratto preciso e facilmente sfumabile

È a lunga tenuta la matita labbra di NYX Professional Makeup che non sbava, non scolorisce e dura a lungo sulle labbra. Grazie alla sua texture cremosa si sfuma facilmente ed è vellutata e intensa. La sua formula è arricchita con olio di jojoba e vitamina E.

Offerta Matita labbra NYX Professional Makeup A lunga tenuta, non sbava e non scolorisce

La matita labbra di Rimmel London è amatissima: a lunga durata, definisce le labbra e le delinea, rimanendo favolosa fino a otto ore senza sbavature. Inoltre, è cremosa e dal tratto preciso.

Offerta Matita labbra Rimmel London Definisce e delinea le labbra

Le matite labbra per un effetto rimpolpato

Con il trucco si può giocare andando a scolpire, volumizzare o ridurre alcuni punti del viso. E le labbra non sono immuni a questo gioco di chiaro scuro: sapere usare bene il make-up e applicare i colori correttamente è uno dei segreti per valorizzare ancora di più la nostra bellezza naturale.

Oltre alle normali matite, poi, ci sono prodotti ancora più particolari per chi desidera un risultato rimpolpato: così le labbra al naturale diventano il must have di tendenza da sfoggiare in ogni beauty look, sia di giorno sia di sera.

A pensare a una matita nude effetto filler è stato Diego Dalla Palma con Plump&Fill My Lips, waterproof, quando si passa sulle labbra si potrebbe percepire un lieve senso di pizzicore e calore dovuti proprio alla formulazione che va a rendere le labbra più turgide. Si può applicare sul contorno, usando la tecnica dell’overlining, ma anche sul resto della bocca.

Matita labbra Diego Dalla Palma Plump&Fill My Lips rende le labbra più turgide

Effetto volumizzante anche per Maybelline New York che ha pensato a una matita labbra per il lip contouring che definisce e riempie. Si chiama Color Sensational Shaping Lip Liner ed è automatica.

Matita labbra Maybelline New York Color Sensational Shaping Lip Liner per un effetto volumizzato

e.l.f. Love triangle lip filler liner, invece, è un prodotto due in uno perché, oltre a scolpire, riempie con un colore intenso e che promette di avere una lunga tenuta. Dalla particolare forma triangolare riesce a dare maggiore dimensione e pienezza alle labbra e ha un finish semi – opaco.

Infine, Oulac propone un prodotto altamente pigmentato, con formula waterproof, perfetto per definire e donare un maggiore volume alle labbra, senza dimenticare l’effetto naturale. Il suo vantaggio è quello di essere una matita multiuso che si adatta a labbra, occhi, ma anche sopracciglia. Per chi sogna di utilizzare meno prodotti per ottenere più risultati.

