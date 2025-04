Cento sfumature di viola, ma sulle labbra. È questo il trend della primavera da replicare

Fonte: GettyImages Rossetto viola, il trend della primavera 2025

Il rossetto viola, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, dona luce al volto ed è perfetto per chi desidera uscire dalla comfort zone cromatica e provare tonalità nuove e inaspettate.

Se finora avete considerato il viola adatto solo per ombretti e make-up occhi, è il momento di cambiare idea. Questa nuance, infatti, sta prendendo sempre più piede nel mondo del trucco, colorando anche blush, ciprie e – soprattutto – rossetti. Dopo anni dominati dai nude, è naturale che tonalità più vivaci siano rimaste nell’ombra. Tuttavia, negli ultimi tempi si sta verificando un’inversione di tendenza, complice anche l’interesse di molti brand per questo colore a lungo sottovalutato. A sancire il ritorno del viola nel make-up ci hanno pensato anche le passerelle della Primavera-Estate 2025 dove tante modelle, di ogni etnia e colore della pelle, hanno sfoggiato labbra color lavanda, regalando un look moderno, fresco e allo stesso tempo raffinato.

Non solo modelle, ma anche attrici e pop star: dalla biondissima e candida Amanda Seyfried fino all’intenso color cioccolato che caratterizza i colori di Lupita Nyong’o, i toni del viola e del lilla donano a ogni tipo di incarnato, basta saper scegliere la sfumatura più adatta, valutando anche il contesto in cui lo si vuole indossare.

Per un’occasione speciale, ad esempio, si può optare per tonalità più intense e ricche come l’orchidea o l’iris, con un sottotono freddo e bluastro. In questi casi, l’attenzione è tutta sulle labbra, mentre il resto del make-up rimane sobrio: incarnato levigato, occhi definiti solo da un velo di mascara. Il risultato? Un effetto radioso ed elegante che conferma quanto il viola possa essere una scelta originale e sorprendentemente trasversale.

Vediamo insieme quali prodotti scegliere per replicare questo trend di stagione sulla base del proprio incarnato e dell’effetto che si vuole ottenere.

Viola sulle labbra: tutti i prodotti

Se è la prima volta che ti avventuri fuori dalla tua confort zone con colori particolari sulle labbra ma vuoi provare il viola sulle tue labbra, ecco la combo labbra low cost da cui iniziare. Scegli una matita morbida ma long lasting sui toni del viola; una matita passe-partout ma molto donante è la e.l.f. Cream Glide Lip Liner nella nuance Plump and Get It. Contorna le labbra sfumando delicatamente la matita e riempi con il burrocacao più virale di TikTok, il Labello Blackberry Shine. Otterrai un look labbra armonioso e delicato che potrai calibrare tu a seconda di quanto intensificherai l’effetto con matita e passate di burrocacao (e la spesa è davvero piccola piccola).

Offerta Labello Blackberry Shine

e.l.f Cream Glide Lip Liner

Tanto rari quanto bellissimi ed elegantissimi, i tulipano ‘Queen of Night’ sono conosciuto per i suoi petali di un viola scuro molto intenso, quasi drammatico, che incanta tutti per il suo colore misterioso e sofisticato. Per ricreare questo effetto sulle tue labbra, scegli il gloss rimpolpante di NYX Professional Makeup, tonalità Pure Plump. La formula, arricchita con zenzero piccante, dona labbra voluminose istantaneamente, extra lucide e dal pigmento intenso.

Offerta NYX Professional Makeup Gloss Rimpolpante, Altamente Pigmentato, Volume Immediato - Pure Plump

Se ami le tonalità scure ma vuoi aggiungere un tocco gotico al tuo look, opta per un rossetto matte ma ultra pigmentato, come il L’Oréal Paris MakeUp Rossetto Color Riche Matte Addiction, colorazione Obsidian. La formula con olio di camelia assicura comfort e idratazione immediata ma senza sbavature.

Offerta L'Oréal Paris MakeUp Rossetto Color Riche Matte Addiction, colorazione Obsidian

Se sogni labbra del colore dei lillà e della primula, puoi ottenere questo effetto con un rossetto vellutato che ricorda esattamente colore e texture di questi bellissimi fiori, come il rossetto di Oulac nella colorazione Summer Again (Y11). Idratante, vellutato ma impercettibile sulle labbra, diventerà il focus di tutto il tuo make up.

Oulac Rossetto matte vellutato Summer Again (Y11)

E tu, quale combo labbra proverai?

