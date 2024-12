Trucco effetto aura. La tendenza make up del 2025 è un’esplosione di pura luce

Risveglia il tuo lato mistico con il make up che riflette la tua aurea (e via libera ai colori cangianti e iridescenti!)

Fonte: iStock Trend alert 2025: l'aura make up per brillare di luce propria

Come ci truccheremo nel 2025? Come ogni anno, ad anticiparcelo ci pensa il report annuale di Pinterest, Pinterest Predicts 2025, una raccolta ”predittiva” delle tendenze dell’anno che verrà. Arrivato già alla sua sua undicesima edizione, continua a prosperare grazie alla sua capacità di rappresentare una finestra sul futuro della bellezza, in linea con il ”mood” dei tempi che stanno arrivando. A tal proposito, i dati raccolti da Pinterest – basati sulle abitudini di ricerca di oltre mezzo miliardo di utenti attivi mensili da tutto il mondo – ci dicono che il 2025 sarà un molto spirituale e mistico. Queste ricerca si ripercuoterà anche sugli ideali estetici e sulla cosmesi, da cui nasce il trend che i Pinterest Predicts 2025 ha riassunto con il termine Aura Make Up.

Aura Make Up beauty look: tinte cangianti e texture irridescenti

Il trend ha preso piede con la ricerca da parte degli utenti di Pinterest di nail art a tema ”aura effect” che ha visto protagoniste unghie dai colori cangianti e sfumati verso l’esterno, proprio come l’aura che si propaga da un oggetto che brilla di luce propria. Come evidenziato dal recente report di Pinterest, la ricerca per immagini con le parole chiave “aura effect” ha subito un aumento del 35% ma il picco lo si è registrato nella ricerca di “full-colour make-up eyes”, cioè “trucco occhi a colori pieni” del 365. Un bel cambiamento rispetto all’ approccio “less is more” che ha dominato i red carpet e la bellezza nel 2024…

L’Aura make up gioca su una palette dai colori vivaci che rispecchiano l’umore e la personalità di chi la indossa. Il make up diventa quindi un modo per riflettere come ci si sente dentro, stuzzicando la creatività e la voglia di esprimersi attraverso l’uso dei colori, delle texture e delle sfumature, con l’obiettivo di un look coerente con la propria personalità. Una tendenza destinata ad espandersi, secondo gli esperti, fino alla scelta dei colori dei capelli, tanto che arriverà a farci cambiare il colore dei capelli in base alle vibes che si vogliono trasmettere attraverso la propria immagine.

Tra gli altri beauty trend che dobbiamo aspettarci secondo i Pinterest Predicts 2025, troviamo il color ciliegia come nuova ossessione della GenZ e i Millenials in tutte le sue succose sfumature e un grande ritorno dello stile rococò, pronti ad esplorare questa estetica ornamentale tardo barocca ultra femminile dalle mille potenzialità. Inoltre, passeremo dai fiocchi e pizzi di tardo Settecento al misterioso mondo degli abissi dove le sirene e le creature marine faranno breccia nei cuori della GenZ tra incantesimi, pozioni, glitter e perlescenze.

Aura Make Up beauty look: ecco come ricrearlo

Il vero protagonista dell’Aura Make Up beauty look è il blush! La scelta della tonalità influenzerà radicalmente le vibrazioni che vuoi trasmettere. Ad esempio, se ti senti spensierata e felice, un fard dalle sfumature aranciate sarà perfettamente in linea con il tuo umore mentre se se ti senti misteriosa o spirituale, scegli fard viola (che, dati di Pinterest alla mano, ha raggiunto il +30% nelle ricerche) e non aver paura di osare. Per la stesura dei prodotti in povere, usa pennelli morbidi per sfumare i colori in modo uniforme, creando un effetto coeso.

Kiko Milano Smart Colour Blush - 07

Per dare tridimensionalità a questi colori pieni, aggiungi un illuminante olografico o perlescente e fai brillare le tue gote.

Essence Illuminante in stick olografico

Offerta Wet'n Wild Illuminante in povere perlescente

Nell’Aura Make Up, il trucco occhi segue in continuità le sfumature scelte per il blush ma non per questo non è dato giocare con colori a contrasto, purché coerenti con l’idea di base e le emozioni che si vogliono trasmettere. Utilizzando colori accesi, glitter e perlescenze, è fondamentale utilizzare un ottimo primer occhi che permetta al colore di aderire sulla palpebra senza spostarsi.

ELF Primer cremoso e vellutato per ombretto a lunga tenuta

Citando Pirandello ”gli occhi sono lo specchio dell’anima” ed è per questo che diventano protagonisti in ogni aura make up che si rispecchi. A seconda della tua abilità, puoi giocare facile con un look tono su tono e un luccichio al centro palpebra oppure sperimentare diverse combinazioni di colori scegliendo abbinamenti inaspettati, come argento, terracotta e pervinca, o rosso, lavanda e cobalto. Se sei alle prime armi, parti da un ombretto liquido opalescente in tonalità neutre come argento, oro o rame e scegli un solo colore con cui sfumarlo (ad esempio il viola sfumato con l’argento oppure l’oro sfumato con l’arancio).

Deborah Milano Ombretto occhi color lovers Super Gold n.3 - Intenso e Superpigmentato

Se sei avvezza alle sperimentazioni e agli abbinamenti più particolari, fai una scelta furba e scegli una palette completa che comprenda sia colori opachi ma iper pigmentati sia colori cangianti e luminosi. Ogni giorno scegli che vibes vuoi emanare e ricrea il look che più ti rappresenta mixando colori e texture che mettano in risalto la tua aurea.

Offerta NYX Professional Makeup Palette Ombretti Ultimate - 40 shades

NYX Professional Makeup L’eyeliner dalla punta fine e morbida per realizzare il cat eye

Infine, le labbra. Parole d’ordine: luce, shining, brillantezza ed energia. Via libera a gloss perlati, specchianti e perlescenti, per labbra preziose come diamanti. Definiscile con una matita nude a lunga tenuta e preleva con il polpastrello un ombretto opalescente che tamponerai solo al centro del labbro superiore e inferiore, infine, sigilla con un glossa trasparente o delicatamente briilantinato. Ricorda di applicare dell’illuminante anche sull’arco di Cupido per un risultato radioso e multidimensionale.



Offerta Deborah Milano Matita labbra 24 ore n.3 Rosewood

Kiko Milano 3D Hydra Lipgloss 4

Il consiglio in più: punta tutto su un ottimo fissante spray con finitura brillante aiuta a mantenere il trucco fresco e luminoso per tutto il giorno ed evita le sbavature.

Se il trucco potesse riflettere il tuo umore, il 2025 sarebbe l’anno della svolta! Prepariamoci a vedere volti che raccontano storie uniche, illuminate da colori che parlano di emozioni e personalità. Ora non ti resta che trovare la tua aura e lasciare che il tuo trucco racconti di te.

