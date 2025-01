Icy make up, il trend dell’inverno 2025 per un trucco glaciale

Fonte: IPA Icy make-up trend, il trucco più ''glaciale'' di TikTok

I toni caldi e avvolgenti dell’autunno hanno ceduto il passo alle nuanches fredde e ammalianti dell’inverno, e così, come un’improvvisa nevicata che copre ogni cosa di bianco, i nostri feed su Instagram e TikTok si sono trasformati in un paesaggio innevato, svelandoci nuove tendenze. Ecco che, a far felice chi ha sempre tifato per la Regina di Ghiaccio, arriva il trend make up di stagione, l’icy make-up: l’estetica di questo trucco richiama la grazia e l’eleganza di Elsa di Frozen, gli abiti scintillanti di Glinda in Wicked e il mistero e lo charme di Emily Blunt nei panni di Freya, La Regina del Ghiaccio.

Lo amerai se ti piace giocare con i colori pastello freddi, i riflessi metallici e e le texture brillanti, per un make up look audace e raffinato che è in grado di esaltare la bellezza più artica che abita dentro ognuna di noi.

Come riprodurre l’icy make-up

L’icy make up riprende il trend delle “slavic doll”, l’estetica “del nord” che punta tutto su pelle luminosa che sembra di porcellana, ciglia folte e lunghe, ombretti silver e il passo da fata di ghiaccio. Quello che otterrai seguendo questo step è un trucco che non passerà inosservato ma che ti renderà magnetica.

Pelle luminosa e fresca

La una buona riuscita dell’ice make-up inizia dalla base. Scegli un fondotinta dal finish glow e radioso, evitando tutte le nuance troppo calde o dorate, meglio se in siero e a coprenza naturale per fondersi perfettamente al tuo incarnato e donare un aspetto candido come un fiocco di neve.

Per il contouring, è consigliato scegliere tonalità fredde che mettano in risalto le ombre del viso in modo delicato ed elegante. Al contrario, enfatizza gli zigomi, l’arcata sopracciliare e l’arco di cupido con un illuminante extra luminoso, come il ghiaccio che brilla sotto il sole.

Cosa accade in modo naturale quando il freddo sfiora il viso? Facile, le guance si arrosano! Per ottenere questo risultato, punta tutto su un blush sui toni del rosa, spaziando dalle nuanches più delicate e cipriate fino a quelli più accesi del rosa barbie.

All eyes on me!

Gli occhi ”ghiacciati” dell’ice make up sono i veri protagonisti di questo trend. Enfatizza il colore dei tuoi occhi con ombretti freddi in tonalità come il bianco ghiaccio, l’argento metallizzato, il blu iridescente, il viola pastello e tutti i colori neutri perlescenti dal sottotono frosty.

Questo mix di finish lucidi, perlescenti e iridescenti, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, evocano lo scintillio del ghiaccio, della neve e del gelo. Stendi questa tipologia di ombretto direttamente con le dita per un effetto più carico e iper pigmentato.

Se vuoi ottenere un effetto più drammatico, il consiglio è quello di aggiungere delle ciglia finte nerissime, così da creare maggior contrasto con la pelle chiara e il trucco luminoso.

Labbra lucide come cristalli

La tendenza ice make-up prevede labbra glossate a specchio e toni neutri dal rosa chiaro o lilla. In alternativa puoi provare ad ottenere delle “frosted lips” (altra grande tendenza del momento) con rossetti o gloss con formule shimmer, arricchite da particelle luminose o cangianti, spesso nei toni freddi come argento, rosa ghiaccio, champagne o lilla.

