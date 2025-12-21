Parola d'ordine: luce. Tutto quello che dovresti sapere sullo Sugarplum Glam, la moda beauty che incarna l'inverno ed il suo gelido clima e che si sta affermando come make-up ufficiale per le Feste. I must-have da avere

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Sugarplum Glam Trend

Labbra rosse e palpebre satinate per Natale saranno anche sintomo di tradizione, ma molte beauty addicted non sanno accontentarsi semplicemente di questo. Ebbene, tutte coloro che sono attualmente alla ricerca della giusta dose di scintillio tra le tendenze del momento rimarranno presto soddisfatte: una nuova voga sta appassionando la Gen Z, si chiama Sugarplum Glam ed è infinitamente dolce e radiosa.

Dietro questo nome dal non so che di incantato, come si può immaginare, si cela un’estetica sognante, romantica e giocosa al tempo stesso: il contesto di riferimento è l’affascinante mondo delle fiabe invernali, con quell’atmosfera natalizia retrò e le sue caratteristiche decorazioni scintillanti. In quanto tale, la palette è quella che va dall’argento al rosa tenue, e cruciali sono le finiture satinate ed i riflessi cangianti che catturano la luce per poi sprigionarla. Tutti requisiti, questi, che fanno pensare che il definitivo make-up per le Feste sia finalmente realtà.

Guida allo Sugarplum Glam, come far brillare davvero il tuo make-up per le Feste 2025

L’inverno è ufficialmente arrivato, scortato da un esercito di nuove tendenze beauty ispirate alle tonalità glaciali di stagione e, perché no, anche alla magia del Natale: secondo Pinterest Predicts 2026 le ricerche riguardo il cosiddetto “trucco glaciale” sarebbero cresciute del +150%, e se non è questa la puntuale dimostrazione di come nel nuovo anno ne saremo ossessionati non sappiamo davvero cosa possa esserlo.

Ad iniziarci a questo ancora inedito mood è ora infatti lo Sugarplum Glam, il cui nome ed anche l’aura richiamano il famoso personaggio dello Schiaccianoci di Čajkovskij, a suon di colori tenui, pastello, e bagliori diffusi.

Sarebbe stato l’ultimo incredibile show di Victoria’s Secret a contribuire al lancio in orbita della moda di cui si parla, dove impercettibili glitter e accenti rosa rendevano unico il trucco delle top model belle da mozzare il fiato. Ci hanno pensato poi i tanti video natalizi di ispirazione vintage su TikTok ad alimentarne la popolarità.

L’aspetto in assoluto migliore del trend in oggetto, oltretutto, è di certo il suo essere totalmente personalizzabile, spaziando da un luccichio appena accennato ad una radiosità audace a seconda del contesto e di chi lo indossa. In questo senso, quando si è alle prese con un make-up discreto, di uso quotidiano, si può applicare semplicemente qualche tocco di blush rosa baby sulle guance, seguito da un lucido rosato e possibilmente pieno zeppo di micro glitter.

Offerta NYX Professional Makeup Buttermelt Highlighter Blush in polvere effetto luminoso

Neve Cosmetics Gli Arcobaleni Blush ad effetto radioso in cialda

Offerta Physicians Formula, Mineral Wear Diamond Glow Dust Polvere per Viso con Effetto Luminoso e Glimmering

Quando non si ha paura di osare, invece, si può pensare di aggiungere un ombretto satinato — o addirittura ad effetto frost — che, applicato come un velo di brina sulle palpebre e a mo’ di illuminante sui punti strategici del viso, basta già di per sé a restituire quell’aspetto magico così caratteristico dei look di questa stagione.

Qualunque versione si ricrei, però, la chiave è sempre la stessa e cioè mantenere la leggerezza: in fondo parliamo soltanto di un gioco di texture e luci, non resta perciò che lasciare che la magia si compia senza appesantire inutilmente il viso.

Vuoi scoprire ogni giorno nuove offerte Moda & Beauty? Che aspetti, per restare sempre aggiornata iscriviti subito al nostro canale WhatsApp!