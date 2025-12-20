Make-up Natale 2025: 7 idee brillanti (per davvero) da rubare alle star per le Feste

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Ci siamo: la stagione delle Feste sta per cominciare e con essa la sfilza infinita di inviti a cena, le imbarazzanti cerimonie d’apertura dei regali, le interminabili nottate di gioco in famiglia e tra amici, i mille brindisi e le foto ricordo, ostiche da affrontare proprio per i motivi precedentemente elencati. Nulla che un buon make-up non possa provare a risolvere, però.

Che si sia scelto un outfit natalizio con i fiocchi — a volte persino letteralmente — pronto a trasformare il pranzo con i parenti in una sfilata d’haute couture o che si sia disseppellito il caro vecchio pullover con le greche poco importa, anche il fronte beauty merita la giusta attenzione. E a volte è anche il solo modo per distogliere l’attenzione da quel maglione imbarazzante che ci è stato regalato e che ci sentiamo obbligati a indossare, quello alla Mark Darcy per intenderci, che soltanto Bridget Jones apprezzerebbe.

Da dove iniziare, dunque? Se le più recenti tendenze non evidenziano nulla di particolarmente innovativo, sono come sempre le celebrities il nostro manuale umano d’ispirazione.

Trucco occhi sparkling e labbra nude come Sabrina Carpenter

Quale momento migliore per brillare, se non il Natale? È evidentemente così che la pensa Sabrina Carpenter, la quale per l’occasione ha pensato bene di fornirci un prezioso how to in merito a come abbagliare amici e famiglia con il make-up. Nel suo caso, ma anche nel nostro, molto presto, il focus è tutto sullo sguardo da cerbiatta, messo in risalto da un buon quantitativo di ombretto champagne luminoso. In compenso le labbra saranno da mantenere nude o comunque piuttosto naturali.

Maxi ciglia e labbra rosse (sheer) come Jennifer Lawrence

Ed ecco, puntuale, arrivare la controproposta che le beauty addicted più conservatrici attendevano: secondo Jennifer Lawrence il perfetto make-up natalizio ha ciglia e labbra in primo piano, e questo è possibile, più che con la magia delle Feste, grazie ad un ottimo mascara allungante e ad un rossetto rosso impeccabile.

Occhi intensi e labbra rosse (viniliche) come Anya Taylor-Joy

Analoga ma più intensa, poi, la versione di Anya Taylor-Joy: la “regina degli scacchi” fa scatto matto alla paura di osare distribuendo l’attenzione tra sguardo e labbra, e cioè abbinando ad un rossetto rosso ad effetto vinilico un make-up occhi intenso.

Ciglia e labbra burgundy come Lily Collins

In materia di moda non si parla d’altro che di lei, dati i look da urlo ad introdurre Emily in Paris 5: poteva Lily Collins non dire la propria anche a proposito di make-up natalizi? La risposta ci è data direttamente dal trucco burgundy da cima a fondo che vediamo in foto, con mascara perfettamente intonato al rossetto.

Smokey intenso e labbra glossy nude come Alex Consani

Se il rosso non fa per te nessun problema, la soluzione ti è gentilmente offerta da Alex Consani: quello della top model è senza dubbio un make-up per Natale un po’ fuori dagli schemi, adatto di certo a tutte coloro che intendono rompere la tradizione, con tanto di bleached brows, smokey marrone e labbra glossate.

Make-up occhi colorato (con glitter) e gloss come Deva Cassel

Come detto, è proprio il periodo delle Feste il momento giusto per splendere. O, almeno, è questa la filosofia che guida ogni beauty lover sulla piazza: sono loro che apprezzeranno senza dubbio la proposta look di Deva Cassel, brillante al punto giusto ma con un tocco di colore che non guasta. A bilanciare il tutto è ancora una volta il gloss, facilmente ritoccabile tra un pasto ed un altro.

Glitter sugli occhi e gloss rimpolpante come Kate Moss

E, a tutte coloro che credono che lo scintillio non è mai abbastanza, Kate Moss risponde così: con una dose massiccia di glitter colorati sulle palpebre e delle labbra ad effetto vetro, leggermente rosate, piene e rimpolpate.

