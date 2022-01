I 5 migliori Lip Plumper per volumizzare le labbra e rimpolparle

Se cerchi un modo per avere labbra più piene, turgide, volumizzate e rimpolpate non c’è bisogno di ricorrere per forza alla chirurgia estetica con filler decisamente più invasivi di un semplice Lip Plumper. I Lip Plumper, o volumizzanti, sono dei gloss o sieri da applicare sulle labbra che, nel giro di qualche minuto, le ingrandiscono otticamente ma non solo, agendo proprio sul volume.

Questo è possibile perché all’interno sono presenti attivi che irritano lievemente la mucosa delle labbra. La vasodilatazione prodotta, facendo arrivare più sangue nella zona dove viene applicato il prodotto, fa così gonfiare le labbra, che appaiono più grandi, turgide e con i contorni più definiti. L’unica sensazione che si avverte è quella di un leggero pizzicore e bruciore, a seconda della quantità e della tipologia di attivi presenti nel Lip Plumper. I più classici sono peperoncino, menta e cannella, appunto perché leggermente urticanti e in grado di produrre vasodilatazione.

Quando applicare il Lip Plumper a seconda della tipologia di prodotto

Esistono vari tipi di volumizzante labbra e a seconda della tipologia di prodotto scelto cambia il tipo di utilizzo che se ne può fare. Partiamo col dire che tutti vanno comunque applicati prima di stendere il rossetto, in modo che arrivati a quello step il Lip Plumper abbia avuto qualche minuto per agire e gonfiare le labbra. Esistono però prodotti volumizzanti labbra in siero o crema, gloss e balsami labbra e, mentre alcuni vanno rimossi prima di procedere alla stesura del rossetto, altri si possono utilizzare anche al suo posto, ad esempio i gloss.

I sieri volumizzanti labbra solitamente si applicano e si asciugano da soli, non è necessario quindi rimuoverli e si può così procedere con il rossetto. Le creme volumizzanti labbra sono più idratanti, vanno applicate e massaggiate fino a completo assorbimento prima di usare il rossetto. Anche nel caso dei balsami labbra volumizzanti, dopo averli fatti agire qualche minuto meglio rimuoverli se la scelta successiva ricade su rossetti matte, tinte labbra o rossetti liquidi, perché il balsamo labbra sotto potrebbe diminuirne la durata. Per i rossetti più cremosi, invece, si può lasciare sotto il burro cacao volumizzante. Infine i gloss volumizzanti labbra, che si possono sia applicare e poi rimuovere prima del rossetto o utilizzare come dei veri e propri lucidalabbra ed esistono infatti sia in versione trasparente che colorata.

Servono alcune accortezze per applicare i Lip Plumper in maniera perfetta

L’unica accortezza, con tutte le tipologie di Lip Plumper, è quello di non esagerare nell’applicare il prodotto troppo fuori dal contorno labbra, affinché non si arrossi anche la pelle ma, soprattutto è bene ricordare di non esagerare con la sbordatura del rossetto. In linea di massima l’effetto dei volumizzanti labbra dura qualche ora prima che ritornino al loro stato naturale, ecco perché meglio non esagerare ad applicare il rossetto troppo al di fuori del contorno naturale delle labbra, perché una volta finito l’effetto si vedrebbe lo stacco tra il vero contorno e quello creato con il rossetto.

Per far durare più a lungo l’effetto del Lip Plumper, poi, si consiglia di non mangiare o bere ma soprattutto di non fumare, in particolar modo se sopra si è applicato il rossetto. Nel caso dei gloss volumizzanti, invece, sarà più facile riapplicarli ogni volta che si desidera per mantenere l’effetto sempre attivo.

I 5 migliori Lip Plumper da provare

Abbiamo provato 5 Lip Plumper che davvero funzionano e fanno ciò che promettono, ce ne sono di brand high cost, di prezzo intermedio e anche un’opzione davvero low cost accessibile a chiunque voglia avventurarsi nel mondo dei volumizzanti labbra e provare questa tipologia di prodotto.

Uno dei volumizzanti labbra più famosi: Nabla Cosmetics Viper Lip Plumper

Nabla Cosmetics Viper Lip Plumper è uno dei volumizzanti più amati perché ha un effetto immediato e rende la labbra lucide, glossate, rimpolpate ma al tempo stesso le colora naturalmente, grazie agli attivi all’interno, per un effetto naturalmente più roseo.

Nabla Cosmetics, Viper Lip Plumper volumizzante labbra. Prezzo: 18,90€ su sephora.it

Il volumizzante high cost più amato: Dior Addict Lip Maximizer

Dior Addict Lip Maximizer è uno dei Lip Plumper più amati, specialmente tra i luxury brand. Effetto gloss, è disponibile in 13 diversi colori, per usarlo sia come ludidalabbra, trasparente o colorato, sia per applicarlo come trattamento prima del rossetto.

Dior, Dior Addict Lip Maximizer volumizzante labbra. Prezzo: 36,50€ su sephora.it

Per chi preferisce un balsamo labbra idratante: Mulac Cosmetics Plumping Balm Lip Balm

Per chi non ama l’effetto di gloss sulle labbra e cerca qualcosa di più idratante, da provare il balsamo labbra Mulac Cosmetics Plumping Balm Lip Balm. Nella classica versione in stick, contiene burro di Karité, olio di ricino e acido ialuronico per labbra idratate, morbide e levigate mentre il mentolo e lo zenzero donano un effetto rimpolpante.

Mulac Cosmetics, Plumping Balm Lip Balm balsamo labbra volumizzante. Prezzo: 9,90€ su pinalli.it

Il volumizzante con effetti in 30 giorni: Grande Cosmetics GrandeLips Hydrating Lip Plumper Gloss

GrandeLips Hydrating Lip Plumper Gloss è sì un gloss volumizzante labbra, ma è anche un vero e proprio trattamento. L’effetto volumizzante immediato è subito visibile, ma dopo 30 giorni le labbra appaiono più turgide, levigate e i con contorni ridefiniti. Come trattamento si usa due volte al giorno ed è disponibile in 7 diversi colori.

Grande Cosmetics, Grande Lips Hydrating Lip Plumper Gloss. Prezzo: 27,45€ su lookfantastic.it

Il Lip Plumper più economico di tutti: Essence Cosmetics What The Fake! Plumping Lip Filler

Essence Cosmetics What The Fake! Plumping Lip Filler è forse il volumizzante labbra più economico e con il miglior rapporto qualità prezzo sul mercato. Meno di 4€ per un Lip Plumper che fa il suo dovere e contiene all’interno dei piccoli brillantini che, insieme agli attivi volumizzanti, contribuiscono a donare un effetto ottico di labbra più rimpolpate e piene.

Essence Cosmetics, What The Fake! Plumping Lip Filler volumizzante labbra. Prezzo: 3,99€ su douglas.it