Getty Images Blumarine Fall-Winter 2025/26 fashion show

Sembra ieri che agonizzavamo sul sofà a pancia piena, tra giochi da tavolo e resti di carta regalo, con l’albero addobbato sullo sfondo e “Una poltrona per due” in tv. Perché sì, il quadretto è il medesimo per tutti, in ogni angolo del pianeta. Eppure, con una velocità disarmante, quel momento dell’anno è di nuovo arrivato: manca sempre meno a Natale 2025 e, come da consolidata abitudine, è quasi tutto pronto meno che l’outfit.

Tra appuntamenti lavorativi e non, visite ai parenti lontani, cene aziendali o con amici e la caccia al regalo perfetto l’ispirazione è come andata perduta ed è esattamente così che il periodo più speciale dell’anno si tramuta in men che non si dica in un’enorme fonte di stress. Niente che con l’aiuto giusto non possa essere sistemato, comunque.

Come vestirsi a Natale 2025 secondo le passerelle, le fashion inspo che ti eri persa

Se impreparati, il Natale può somigliare tanto alla degna conclusione di un anno caotico e in preda al dovere, più che un momento prezioso da vivere all’insegna dell’amore e della condivisione.

Volendo guardare il lato positivo, quello del glamour ovviamente, si hanno però a disposizione il doppio delle occasioni per dare sfoggio dei clamorosi must-have che la moda ci ha servito negli ultimi dodici mesi. Tra famiglia, amici e buon cibo c’è spazio, in fondo, anche per questo.

Piume, velluto, paillettes, maglioni statement e a volte persino un filo imbarazzanti: le alternative in fatto di potenziali look sono innumerevoli — e tutte diverse — e costituiscono senz’altro la scusa perfetta per liberare definitivamente il proprio estro creativo, per indossare ciò che normalmente non oseremmo, per passare i giorni di festa in totale spensieratezza e, perché no, magari anche affacciarsi al nuovo anno con uno stile del tutto inedito.

Dove ritrovare, dunque, l’ispirazione perduta? La risposta è semplice: sulle passerelle. Secondo il mondo haute couture il guardaroba delle feste, quest’anno, non si accontenta appena di scintillare ma intende più che mai raccontare. Il cosiddetto partywear evidenzia infatti un apprezzato ritorno alla cura sartoriale ma anche a capi importanti, a massimalismi di sorta. È così che la moda natalizia si articola: tra luce e morbidezza, struttura e fluidità, fra il bisogno di tradizione e lo smanioso desiderio di qualcosa di nuovo.

Non serve fotocopiare e replicare alla lettera ciò che le modelle indossano, ma rubare giusto qualche dettaglio per farlo proprio e trasformare il tutto in un’esperienza personale. È proprio questo che faremo nell’anno a venire, secondo Pinterest Predicts 2026, tanto vale iniziare sin da adesso.

Maxi dress in velluto (meglio ancora se rosso)

Non importa quanto possa essere considerato scontato, a Natale il velluto rosso è e sarà sempre una buona idea. Dal pranzo del 25 dicembre al cenone di Capodanno, non c’è festa che tenga senza aver sfoggiato almeno un sequin dress che, morbido e avvolgente, costituisce di certo la soluzione ideale per affrontare con comodità e grazia ogni momento, il tutto con uno charme ed una femminilità senza tempo.

Con l’arrivo dell’inverno 2026 l’abito di velluto torna a dominare la scena della moda, riproponendosi in veste di classico intramontabile da sfoderare dal cilindro — o forse dovremmo dire dal guardaroba — per le occasioni più speciali. Del resto nessun altro tessuto sa unire con la stessa naturalezza calore, raffinatezza e spettacolarità. Per sfruttare appieno il suo potenziale timeless è bene sceglierlo dalle linee essenziali, come si è visto sulle passerelle di stagione: era fluido e scivolato da Ralph Lauren, vagamente dark e teatrale da Roberto Cavalli, con tanto di spacco e inserti in pizzo, e romantico da Blumarine.

Abito gioiello, collant di pizzo e scarpe rosse

È ora il momento di un altro grande cult del panorama fashion natalizio, e stiamo ovviamente parlando dell’abito gioiello. Lungo, midi, corto, in paillettes riflettenti, ricco di applicazioni luminose o ricoperto di strass, il suo unico compito è quello di far brillare (anche se non esattamente di luce propria, in questo caso) chiunque lo indossi.

Insomma: se non ora, quando? Il bagliore accecante di questi modelli è in fondo ciò che meglio rappresenta il concetto di Magia delle Feste, e su questo siamo tutti d’accordo, maison d’haute couture comprese. E se il dilemma è “oro o argento?” Valentino risponde “entrambi”. In pedana era come formato da squame alternate a fiori dorati e argentei l’indimenticabile mini dress prezioso del marchio, elevato all’ennesima potenza da collant di pizzo, borsetta ricamata e sandali rossi con tacco a stiletto.

Mini dress rosso + slingback con fiocco

Sulla scia delle ovvietà à la mode che però amiamo sempre, il mini dress rosso a Natale è un’altra di quelle tradizioni che ci va e ci andrà in eterno di portare avanti.

Tra le modalità più contemporanee di indossarne uno — possibilmente con grandi o piccoli fiocchi fissati nei punti giusti, a mo’ di pacco regalo — c’è sicuramente quella in total look, ovvero abbinato a collant e scarpe dello stesso colore. L’effetto slanciante è assicurato, ed anche quello wow.

Pelliccia + maglione a rombi + pantaloni rossi (di pelle)

Se la comodità è tra i requisiti fondamentali della tua idea di outfit per le Feste non puoi proprio non scegliere il terzetto pelliccia ecologica, maglione in stampa argyle e pantaloni in pelle. Meglio ancora se questi ultimi sono rossi.

Dopotutto lo stiamo imparando: comfy non significa per forza brutto e le passerelle dell’inverno 2025/26 ne sono la dimostrazione definitiva.

Total red, dal capospalla alle collant

Come detto poc’anzi, dallo scorso Natale a quello odierno il modo più cool di indossare il rosso è da capo a piedi. E letteralmente.

La proposta di Blumarine rispettava questa regola dal capospalla in eco fur alle collant, mentre quella di Alexander McQueen dall’abitino allo stivale.

Le possibilità sono pressoché infinite, e tutte egualmente d’effetto. Garantisce l’alta moda.

Maglione basic e gonna statement

Tra le fashion combo predilette del Natale 2025 che ci prepariamo a vivere vi è senza ombra di dubbio quella che mescola perfettamente comodità e sfizio: stiamo parlando del duo pullover e gonna scenografica, riproposto in passerella praticamente da ogni casa di moda.

Nel caso di Bottega Veneta si trattava di un maglione marrone caldo abbinato a maxi gonna viola in pelle dotata di frange, mentre in quello di ROTATE Birger Christensen di uno grigio sopra ad una distesa di fiori giallo burro.

L’opzione favorita delle fashion victim più tradizionaliste? Maglioncino e gonna lunga in stampa tartan, non c’è esitazione nel dirlo e nemmeno nella scelta.

La pensa esattamente così Oscar de la Renta, e noi non potremmo esserne più grate.

Coordinato in tweed (rosso Natale)

Nella lista di buone idee sempreverdi in materia di look natalizi è impossibile non citare poi il coordinato in tweed, nonostante lo scorrere del tempo sempre assolutamente attuale.

Con una certa coerenza d’immagine e idee, Chanel ne ha proposti di meravigliosi servendosi di contrasti di colore molto interessanti. Il tocco in più? Prediligere le perle per gli accessori.

Abito midi rosso + accessori bordeaux

Rosso o bordeaux? E perché non entrambi?

Sembra essere questa la risposta definitiva della moda di stagione, che alla paura di sbagliare risponde con grinta ed eleganza. Anche in questo caso le possibilità di abbinamento sono innumerevoli, ma la più chic è forse, come Stella McCartney suggerisce, quella costituita da abito midi e It-bag rosso ciliegia.

Tailleur rosso + calzini a vista

Sta vivendo una nuova era il tailleur, amatissimo dal taglio maschile da celebrities e trendsetter.

Se con giacca e pantaloni è perfetto per l’ufficio e per tutti i giorni dell’anno, il corrispettivo accessoriato di gonna è di sicuro il nostro preferito per Natale 2025. Come renderlo unico e personale? Indossandolo insieme a tacchi e calzino, l’accoppiata ugly ma di tendenza del momento.

Total bordeaux con dettagli 3d

Quando il rosso non convince niente panico, c’è il bordeaux pronto a conferire quel tocco inedito alla mise natalizia di turno. Forse non si discosterà poi di molto, ma il sapore è quello dell’avanguardia pura.

Abbiamo visto dopotutto il rosso ciliegia, rosso Ancora per Gucci, dominare le sfilate dei dodici mesi passati e lo stesso sarà per i dodici a venire, lo conferma Carolina Herrera con i suoi magnifici modelli accessoriati di applicazioni floreali 3d.

Total white + perle

In quanto a quale colore indossare per l’imminente Natale non c’è molto spazio per l’incertezza, il Pantone del 2026 è il Cloud Dancer e la risposta è arrivata prima ancora della domanda stessa.

Per l’ennesima volta il modo più ricercato di indossare il bianco è da cima a fondo, Chanel lo ha fatto alla sua maniera, con maxi fiocco sul collo della blusa e pantalone avvitato, perle e gioielli statement dorati. E tu, come lo farai?

