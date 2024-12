Esplode la ciliegia mania. Il rosso scuro è il trend make up 2025 che non vediamo l’ora di indossare

Fonte: IPA Il beauty trend 2025 ha il dolce sapore della ciliegia

Nel 2025 la ciliegia sarà il frutto preferito del 2025 per la Gen Z e i Millennials che ne esploreranno tutte le sfumature. Dal make up a cocktail e dessert, dalla moda all’home decor, il colore ricco e voluttuoso della ciliegia ci conquisterà tutti. A dirlo (e predirlo) ci ha pensato il Pinterest Predicts 2025, il report annuale di Pinterest che analizza le tendenze future a seconda dei risultati delle ricerche sul suo sito.

Dati alla mano, la ricerca di ”Rosso ciliegia scuro” ha registrato un +235% mentre ”Estetica ciliegie” ha registrato un +325%; le ricerche sono spaziate dall’home decor ai cocktail con ricerche impennate del +100% di ”Camera da letto ciliegie” e persino

”Automobile ciliegia” con un +270%. Ecco perché ha già preso il nome “Ciliegiacromia”, dall’unione di “ciliegia” e “cromia” (in inglese, Cherry Coded) ed è presto destinato a diventare Ciliegiamania…

Con il loro sapore distinto e i comprovati benefici per la salute, tra cui il fatto di essere una fonte naturale di melatonina e antiossidanti, le ciliegie sono passate da nuovo simbolo di benessere a frutto simbolo di una nuova estetica audace. Inoltre, la Ciliegiacromia è profondamente ispirata alla cultura giapponese, dove i fiori di ciliegio (sakura) rappresentano la bellezza fugace della natura e della vita. Questa influenza culturale si riflette nel desiderio di un trucco semplice, ma carico di significato.

In attesa di assaporare il sapore dolce e succoso della ciliegia, Pinterest Predicts 2025 ci sta preparando anche ad altre coloratissime tendenze, soprattutto nel mondo beauty: dobbiamo prepararci a dare voce alla nostra aura con il colorato e cangiante Aura make up, potremmo esplorare i misteri degli abissi inseguendo l’estetica delle sirene e delle streghe marine, oppure fare un salto indietro nel tempo a colpi di pizzi e balze Rococò. Chi ha voglia di giocare con le sfumature del colore della passione nella sua tonalità più golosa? Ecco alcuni beauty make up tutti da replicare, più succosi e di tendenza che mai.

I migliori beauty look ciliegiacromia

Il colore rosso ciliegia è il nuovo protagonista del make-up, e le star già lo sanno. Questa tendenza punta su tonalità rosate, rosse e borgogna che richiamano i fiori di ciliegio e i frutti maturi, per un look fresco, delicato e al contempo audace.

Perché ci piace e ci piacerà così tanto nel 2025? Il motivo è semplice: la Ciliegiacromia ha conquistato tutti per via della sua versatilità. Le sfumature rosate si adattano a ogni carnagione e sono ideali per un trucco quotidiano naturale o per un look più sofisticato e serale. Nota come dona benissimo non solo alle tipiche carnagioni fredde ad alto contrasto cromatico ma anche alle carnagioni olivastre come quelle di Valentina Cabassi – modella e beauty influencer, fidanzata con il cantante Ernia -, tipicamente calda e autunnale.

Occhi protagonisti

Se vuoi rendere i tuoi occhi protagonisti a colpi di sfumature ciliegia, usa una matita kajal dalla texture morbida e cremosa per l’applicazione nella rima interna dell’occhio. La formula fondente e scorrevole del kajal assicura un make-up grafico e preciso; sceglila di una colorazione ciliegia come la numero 15 di Kiko Milano per con una resa intensa e immediata in tonalità di tendenza.

Kiko Milano KIKO Milano Colour Kajal 15

Gioca con le sfumature di rosso e la sovrapposizione di finish matte o glitterato per dare tridimensionalità all’occhio. Inizia a definire la forma dell’occhio con un ombretto opaco color ciliegia (meglio se a matitone) creando una linea di eye-liner netta e sfuma attentamente verso l’esterno.

Offerta Stargazer Ombretto a matitone

Dai profondità con un ombretto tono su tono ma dal finish opalescente e glitterato da applicare con i polpastrelli solo al centro della palpebra.

Offerta L'Oréal Paris Color Queen Ombretto opalescente

Puoi fare una scelta furba scegliendo una palette di ombretti rossi dai diversi finish e sfumature con una selezione di tonalità chiare e scure che si adattano ad ogni tipologia di pelle.

Afflano Palette ombretti ultra pigmentati

Guance rosse come ciliegie mature

In questa tipologia di beauty look, il blush assume un ruolo fondamentale. Applicato con leggerezza sulle guance, un blush sulle succose tonalità della ciliegia regala un tocco di salute e vivacità, evocando il rossore naturale che si prova in una giornata fredda o dopo una passeggiata all’aria aperta.

In stick, liquido o in polvere, non aver paura di abbondare in quantità, il blush è il punto focale di un perfetto look alla ciliegia! Stendilo come la super modella Emily Ratajkowski sfumandolo verso le tempie per donare un effetto uniforme e naturale.

Offerta Essence Baby Got Blush - Cherry Cherry Baby

Labbra rosse e succose

E per un look monocromatico al sapor di ciliegia, rendi le tue labbra dolce e succose come questo buonissimo frutto. Via libera a rossetti lucidi come ciliegie mature, tinte effetto “labbra mordicchiate” e balsami colorati in tutte le tonalità dell’amarena.

A seconda dei gusti personali e dei colori che ci stanno meglio, puoi giocare con le lip combo aggiungendo o togliendo drammaticità, enfatizzando più verso l’amarena oppure optando per le sfumature della ciliegia ancora immatura. C’è chi preferisce applicare una matita scura sul contorno delle labbra che poi riempie nella parte centrale con un rossetto o un lip gloss sui toni dell’amarena oppure chi accende le labbra con un full color, proprio come la bella top model ed ex angelo di Victoria’s Secrets, Sara Sampaio; il segreto sta sempre nell’applicazione del prodotto. Aiutati con il polpastrello per ottenere l’effetto delle labbra di chi ha appena morso un frutto rosso oppure crea un un leggero effetto ombré con una matita borgogna.

Offerta Purobio Rossetto 05 - Ciliegia coprenza totale

Offerta Wicon Matita labbra finish matte n34

Se cerchi un effetto ancora più naturale, scegli un lip balm che esalti il naturale colore delle tue labbra, da applicare e riapplicare quante volte vuoi anche fuori casa. Per labbra sempre idratate e che profumano di ciliegia da mattina a sera, scegli il viralissimo Labello Cherry Shine, arricchito di oli naturali e pigmenti scintillanti. Usalo anche per ravvivare il blush sulle gote (effetto matchy matchy assicurato!)

Offerta Labello Labello Cherry Shine Burrocacao labbra

