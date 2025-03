Il make-up cherry è il trend trucco del momento (e te ne innamorerai). Ecco i prodotti per realizzarlo

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Make-up cherry, il trend trucco da provare in primavera

Ci sono trend che sono destinati a fare breccia nel nostro cuore e, con la stessa velocità, uscirne per non tornare (forse) mai più. Ma ci sono tendenze, invece, che arrivano con meno effetti speciali ma che conquistano per la loro delicatezza e per la loro piacevolezza, restando in vetta alle preferenze di chi li prova e tornando di anno in anno in concomitanza con la stagione perfetta per sfoggiarli. Ed è esattamente questo il caso del make-up cherry, il trucco ciliegia che, anche questa primavera, torna ad arricchire il nostro beauty look con delle sfumature rosso intenso e dalle vibes cherry.

Cos’è il make-up cherry

Una nuance amatissima, che dalle unghie ai capi di tendenza per i vostri outfit primaverili sta dettando legge e lo farà per tutto il 2025. E che anche quando si parla di trucco non poteva essere da meno.

Una cromia accattivante, super femminile e seducente, maliziosa al punto giusto ma che trasmette anche frizzantezza e che invita a viversi la primavera con un tocco di colore intenso e con una buona dose di positive vibes.

Una sfumatura di colore che ricorda quello delle ciliegie, e che si pone a metà strada tra l’amaranto, un rosso dalle sfumature marroncini e aranciate e fino a quello delle amarene, creando una miscela di cromie che catturano lo sguardo, che trasmettono dolcezza e fascino e che risultano perfette per creare dei beauty look color ciliegia impossibili da non notare e amare all’istante.

Come realizzare il make-up cherry

Un make-up cherry luminoso, che dona un tocco di colore al viso ma senza risultare troppo vistoso o esagerato. E che, fortuna nostra, si adatta a ogni tipologia di incarnato, donando a chiunque la possibilità di testare su di sé il make-up cherry e creando dei look sempre nuovi, ovviamente giocando con questa sfumature di rosso in tanti modi diversi.

Per esempio optando per un trucco in versione cherry che doni un tocco di colore ciliegia alle gote, applicando un blush possibilmente in crema e che sia facilmente sfumabile, evitando l’effetto maschera o un trucco troppo pesante, ma donando al viso una leggera ombreggiatura cherry che fa molto dolly style.

Offerta Essence Il blush per le tue gote cherry

Per creare questo effetto, dovrete realizzare una base viso leggera e uniforme, andando poi a sfumare il vostro blush con un pennellino, garantendo al vostro viso un aspetto fresco e luminoso, e sfoggiando un make-up cherry che catturi lo sguardo.

Il trucco occhi in versione cherry

Se vi piace l’idea di testare questo colore sugli occhi, invece, via libera alle palette di ombretti in versione cherry, optando per una colorazione più chiara o più scura, matte o shine, come più preferite e come meglio si addice ai vostri gusti. Ma sempre in versione make-up cherry.

Kiko Milano Un trucco occhi in versione make-up cherry

Un trucco occhi che potete anche personalizzare con una matita tono su tono, per creare un effetto intenso al vostro sguardo, ma che potete anche completare con una classica matita nera o eyeliner e una bella passata di mascara.

Kiko Milano La matita occhi cherry per il tuo trucco ciliegia

Le cherry lips da sfoggiare in primavera

Infine, per le labbra, ecco che la scelta del prodotti da usare si fa ampia, passando da un lip balm cherry, a un rossetto matte color ciliegia, da arricchire con una passata di gloss che doni lucentezza alla parte. E fino ai rossetti satinati e in versione shimmer, per donare maggior brillantezza alle labbra e garantirvi un make-up cherry scintillante oltre che colorato e in perfetto mood primaverile.

L’Oreal Paris Il rossetto per le tue cherry lips

Offerta Deborah Un lip balm effetto ciliegia

Insomma, un trucco che piace e che non è difficile realizzare, basta usare i prodotti della cromia giusta e usarli senza esagerazione, creando un beauty look total cherry oppure optando solo per un dettaglio, sfoggiando un make-up cherry raffinato e che si distingua con massima eleganza e discrezione.

