Fonte: Getty Il trucco per provare a sfoggiare labbra bold come quelle di Florence Pugh

Brillanti, che catturano l’attenzione e che risultano idratate, rimpolpate e morbide: le labbra effetto bold non sono solo un sogno, ma possono diventare realtà con un olio best seller e a un prezzo imbattibile che ha quasi 30mila recensioni.

Si tratta dell’olio di NYX Fat Lip Drip Oil: un gloss dal finish cremoso e lucido, che regala fino a 12 ore di idratazione. Facilissimo da stendere, grazie al maxi-applicatore, rende le labbra succose e brillanti. Perfette per un’uscita, ma anche con un make-up glow e naturale.

Gloss labbra di NYX Olio per una bocca effetto bold

Un prodotto favoloso, come dimostrano le tante recensioni positive, e anche a un prezzo davvero competitivo.

L’olio labbra top per sfoggiare una bocca incredibile

Come avere labbra effetto bold, extra lucide e che catturano gli sguardi? Il segreto è un olio di NYX che le rende brillanti, lucide e con un effetto rimpolpato. Si tratta di Fat Lip Drip Oil, venduto in diverse tonalità, ha un finish cremoso e offre brillantezza, morbidezza e protezione.

Tra i suoi ingredienti olio di lampone e camemoro e squalano vegano e questo olio promette di coccolare, proteggere e idratare le labbra fino a 12 ore, rendendole lucide, morbide e rimpolpate. Tra i vantaggi quello di avere un finish cremoso che non appiccica e non unge.

Fat Lip Drip Oil è un olio fantastico che ti regala una bocca che cattura la scena e che appare in tutta la sua bellezza senza troppi sforzi.

Gloss labbra di NYX Olio per una bocca effetto bold

Come usare l’olio per labbra bold effetto wow

Questo olio labbra di NYX è facilissimo da utilizzare, anche grazie al suo maxi-applicatore dalla punta larga che permette di stenderlo con una sola passata.

Semplice da modulare, si può usare da solo e nella tinta preferita per labbra brillanti e rimpolpate, decidendo quanto prodotto stratificare sulla base dell’effetto che si vuole ottenere.

Per un make-up maggiormente d’effetto, invece, si può applicare sopra una lip combo del colore preferito. In questo caso si dovrà procedere prima con la matita, step successivo sarà quello del rossetto e poi una generosa passata di Fat Lip Drip Oil. Indubbiamente il trucco perfetto per catturare l’attenzione e per labbra al centro della scena. Proprio come quelle di una star.

Si tratta di un prodotto davvero amatissimo, a dirlo sono le recensioni (ne ha quasi 30mila su Amazon), in gran parte positive che sottolineano la consistenza e la capacità idratante dell’olio, che lascia la bocca morbida e la fa risultare più piena e brillante.

Il colore non è pieno e pigmentato, ma il finish è trasparente, inoltre ha una leggera fragranza fruttata. Oltre a tutto questo lo si può acquistare a un prezzo davvero conveniente. In più, tra le varie opzioni di vendita, c’è anche la possibilità di applicare un ulteriore coupon che permette di ottenere un ribasso de prezzo di partenza.

Fat Lip Drip Oil è un gloss low cost, ottimo e che dona alle labbra risultati fenomenali: perfetto per un trucco dall’effetto glow, leggero e per tutti i giorni, ma anche come alleato per ottenere un make-up d’effetto in un’occasione speciale. Da provare nella sfumatura che più si adatta alla nostra pelle.

Gloss labbra di NYX Olio per una bocca effetto bold

Vuoi rimanere aggiornata su tutte le tendenze, i trend, i prodotti da provare per coccolarti e per la tua bellezza? Iscriviti al canale Telegram dedicato al beauty e non perdere nessuna novità.