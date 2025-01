Your lips but better, il nuovo trend beauty per labbra naturali che ha conquistato TikTok

Il trucco c'è ma non si vede, your lips but better è il trend beauty che valorizza la bellezza naturale delle tue labbra con un tocco di colore impercettibile ma di grande effetto

Fonte: iStock Your lips but better, il trend per labbra naturali e bellissime

La bellezza al naturale è sempre la migliore, e tra rossetti nude che richiamano a tonalità semplici e delicate, ecco che a spuntare come nuovo trend beauty da seguire in questo nuovo anno appena iniziato, c’è qualcosa di ancora più minimal ed essenziale, un trucco dall’effetto super delicato, your lips but better (ovvero le tue labbra al naturale, ma meglio!).

Un make-up che si concentra sulla bellezza naturale delle labbra, che ne valorizza il colore con uno strato semitrasparente di rossetto, come a voler definire al meglio le caratteristiche naturali delle pelle, aggiungendo un tocco di colore quasi impercettibile e che serve unicamente a rendere la parte più visibili e brillante. Un po’ come quando nelle foto si va ad aumentare il contrasto dell0immagine per renderla più definita e netta.

Cos’è il trend your lips but better

Un trend nato su TikTok che punta sulla discrezione in perfetto stile demure e sulla comodità, preferendo un trucco più delicato, quasi impercettibile, che idrati le labbra mantenendole sane e morbide e che doni una punta di colore naturale alla bocca, senza modificarne la tonalità con colori accesi e vistosi.

Un trucco raffinato, elegante, chic e che si presta a essere sfoggiato per tutto il giorno, sia come make-up da ufficio che per un’occasione casual, sia per una cena romantica che con le amiche, adattandosi alla perfezione a ogni stile e a ogni tipologia di incarnato, perché i colori usati, oltre a essere leggerissimi, sono gli stessi che possedete già naturalmente. Come dire, un trucco che c’è ma non si vede, che si intuisce ma che lascia il dubbio, e che allo stesso tempo valorizza al massimo le vostre labbra, but better!

KIKO Milano Rossetto nude semi trasparente a lunga tenuta

Quali colori di rossetto scegliere per realizzare questo make-up labbra

Un make-up che riprende il colore naturale della cute, optando per una palette di cromie nude, che si fondano alla perfezione con il proprio incarnato e scegliendo il proprio rossetto tra quelli semi trasparenti di ultima generazione, che non abbandonano il colore ma che lo riprendono un chiave minimal, essenziale, rispettando il più possibile il sottotono e le sfumature naturali del volto e delle labbra di chi lo porta. E andando a nutrire e idratare la pelle grazie alle loro formulazioni ricche di nutrienti.

Chanel Balsami effetto shine per delle your lips but better da urlo

Ma quali rossetti nude scegliere quindi? Come linea generale, per realizzare un make-up in versione your lips but better, dovrete optare per dei prodotti e rossetti dalle tonalità più calde nel caso in cui abbiate un sottotono della pelle caldo, mentre dovrete virare su rossetti più freddi e rosati nel caso in cui il sottotono della vostra pelle del viso sia freddo.

Offerta Deborah Milano Rossetto nude skin con acido ialuronico

Ma non solo. Per rendere davvero impeccabile il vostro trucco labbra, dovrete tenere anche conto del resto del make-up. Una volta realizzata la base viso, quindi, dovrete utilizzare una matita labbra tono su tono con il rossetto nude scelto, andando a creare un leggero contorno sulle labbra, lavorando delicatamente sugli angoli esterni della bocca e sfumando poi il vostro rossetto nella parte centrale delle labbra stesse. Un piccolo stratagemma che valorizza al massimo questa parte del viso pur optando per un trucco super naturale, in cui le protagoniste siano le vostre labbra, ma meglio di come le avete sempre avute.

e.l.f. beauty Matita labbra tono su tono per labbra super naturali

