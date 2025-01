10 prodotti beauty virali su TikTok (e low cost) che devi assolutamente provare nel 2025

Fonte: iStock I prodotti beauty trend virali 2025 su Amazon

Ebbene sì, abbiamo consultato tutte le beauty trend prediction 2025 e, tieniti forte, perché i must-have beauty che stanno spopolando quest’anno sono tutti disponibili su Amazon!

Come ogni anno, le “sfere di cristallo” del mondo della bellezza, come i Pinterest Predicts 2025 e il Trend Report 2025 di Beauty Pie, si sono espresse, rivelando previsioni entusiasmanti. Queste tendenze hanno già acceso l’entusiasmo delle beauty addicted, scatenando un’ondata di creatività su TikTok.

Il social del momento è una vera e propria miniera di informazioni e recensioni di prodotti di bellezza, in grado di portare alle luci della ribalta prodotti beauty tanto da farli diventare virali. Spesso si tratta di cosmetici con una marcia in più: prodotti che conquistano le diverse generazioni e che vale la pena provare, lasciandosi positivamente influenzare. Alcuni sono marchi che diventano virali per la loro efficacia e il cui prezzo risulta essere particolarmente competitivo mentre altri conquistano il popolo di TikTok per l’estetica del packaging o la profumazione particolarmente piacevole ma che non vanno a trattare una condizione specifica.

Incrociando le tendenze previste nel 2025 e i prodotti più in voga del momento, abbiamo stillato una lista di 10 prossimi must-have (low cost) suddivisi per categorie da avere prima che diventino introvabili e che sono facilmente reperibili su Amazon (per ora!).

Il 2025 è l’anno della cura del corpo

Quest’anno i prodotti per la cura del corpo scaleranno le priorità di molti, superando per la prima volta quelli per il viso. Come già anticipato dal report di Pinterest sulle tendenze beauty del 2025, l’attenzione sarà rivolta a lozioni, creme e rituali di bellezza che ricordano i trattamenti delle migliori spa. In sintesi, il termine “bodycare” sarà il protagonista assoluto dei prossimi dodici mesi nel mondo della bellezza e del benessere.

Tra i prodotti virali low cost ma con effetto curativo, troveremo la crema CeraVe, la cui qualità-quantità-prezzo è stata ritenuta imbattibile dal popolo di TikTok. Ha una formula ricca ma allo stesso tempo leggera, che si assorbe rapidamente ed è arricchita con acido ialuronico, ceramidi e niacinamide.

Offerta CeraVe Crema idratante pelle secca e molto secca - 542g

Per rilassarsi con prodotti che ti coccolano come se fossi in una lussuosa spa, via libera a qualunque prodotto in grado di ricreare un centro wellness nel tuo bagno di casa. Ecco che gli scrub di Rituals entreranno a far parte del tuo rituale di benessere 2025, profumando delicatamente la tua pelle di fiore di loto, tè bianco e sali e minerali marini.

Offerta Rituals Body Scrub The Ritual of Karma – Scrub corpo con fiore di loto, tè bianco e sali e minerali marini

Sulla scia dell’esfoliazione, i Beauty Pie Predicts 2025 segnalano un grande ritorno non solo dello scrub meccanico ma soprattutto di quello chimico (riscontrando un aumento del 93% nelle ricerche su Google negli ultimi sei mesi), dove rimanere indiscusso il potere rigenerante e rinnovante del Retinolo. Ne esistono di molti brand ma il più virale sarà la crema corpo al retino di Paula’s Choiche allo 0,1% retinolo che rassoda la pelle e corregge il colorito irregolare. Nutre la pelle molto secca e riduce i segni dell’invecchiamento per una pelle liscia e radiosa. Osserverai giorno dopo giorno la tua pelle diventare morbida, più tonica e dall’aspetto più giovane.

Paula's Choiche Paula's Choice Skin-Smoothing Trattamento Corpo al Retinolo

Anno nuovo, back to basic: un ritorno all’essenziale per la pelle del viso

Dopo anni e anni di lanci di nuovi ingredienti più o meno ”miracolosi” per la pelle del viso, nel 2025 si ritorna alle formulazioni basiche e agli ingredienti semplici ma sempre efficaci. Infatti ameremo prodotti ”brutti ma buoni” come quelli di farmacia, per questo è già virale la crema Marco Vitti all’acido ialuronico allo 0,2% a basso peso molecolare con azione rigenerante e idratante. Un’emulsione ricca e nutriente, con una bilanciata composizione di oli vegetali, acidi grassi di origine naturale e sostanze emollienti ad alta dermocompatibilità, perfetta per pelli da giovani a mature.

Marco Vitti Crema all'acido ialuronico 0,2% - 25g

Abbiamo parlato di ”essenzialità” ed è questo il termine che ci accompagnerà lungo tutto il 2025. Cosa c’è di più essenziale dell’acqua? Ecco perché, secondo i Beauty Pie Predicts 2025, l’anno appena iniziato sarà quello dei prodotti waterless. Le ricerche su Google sono aumentate di oltre l’806% negli ultimi sei mesi da parte di persone alla ricerca di prodotti per la cura della pelle senza acqua, suggerendo che tutti dobbiamo prepararci ad un movimento di beauty addicted waterless. La cura della pelle senza acqua si concentra su prodotti realizzati senza acqua come ingrediente principale; al contrario, queste formule si basano su altri ingredienti come oli botanici, cere e burro per scopi di idratazione e nutrimento, oppure si presentano in forma solida o in polvere, da miscelarsi poi a casa con acqua.

Offerta Nivea Scuba solido sapone purificante pulizia profonda

Sempre per la serie ”back to Basic”, andremo a riscoprire nelle formulazioni basiche il potere della multifunzionalità in un unico prodotto cosmetico.

Ad esempio, la vaselina utilizzata come umettante ed emolliente per proteggere la pelle dalle aggressioni esterne. È un rimedio antico che torna in auge come uno tra i prodotti 2025 più economici ed efficaci per trattare pelle secca, screpolature e irritazioni cutanee. Tra i suoi superpoteri, la capacità di trattenere l’umidità fa in modo di impedire la perdita di acqua transepidermica, mantenendo la pelle idratata più a lungo mentre la difende la pelle da vento, freddo e irritanti esterni.

Vaselina Vaselina originale 50ml

Tra gli ingredienti che confermeranno la loro viralità nel 2025 secondo i Beauty Pie Predicts 2025, in continuità con il gran successo del 2024, troviamo l’acido tranexamico ( ricerca del termine ”Tranexamic acid + 107%”), una molecola utilizzata a livello topico ed entrata a far parte del mondo beauty per le sue proprietà antimacchia e antiimperfezioni, e la Niacinamide (ricerca del termine ”Niacinamide + 97%”), ingrediente polifunzionale per una pelle luminosa e uniforme. Prodotti che uniscono questi due ingredienti sono già ad un passo dalla viralità, come il siero ispirato alla skincare coreana Anua con Niacinamide 10%, Acido Tranexamico 4%, Ceramide, Acido Ialuronico e Vitamina B12, ideale per pelli sensibili.

Offerta Anua Siero con Niacinamide 10%, Acido Tranexamico 4%, Ceramide, Acido Ialuronico e Vitamina B12

Nel 2025 i capelli sono al ”fai da te”

Secondo i Pinterest Predicts 2025, quest’anno il potere dell’aura si sprigionerà con tutta la sua forza, imponendoci di sperimentare sempre più con colori e texture che meglio ci rappresentano. Per questo anche i capelli diventeranno sempre più un modo per comunicare al mondo il nostro mood e il nostro stato d’animo, mutevole, proprio come il nostro umore.

Per questo ci divertiremo a colorare i capelli a casa con prodotti coloranti ma solo temporaneamente, per non compromettere il benessere del capello. Già amatissima su TikTok nel 2024, quest’anno nuovo la tinta Sos Color Go conquisterà il cuore di tanti e tante nuove adepte del capello colorato, in particolare nelle sfumature del ciliegia, di grande tenenza nel 2025. Puoi mixare il colore Rosso con la a tinta Sos Color Go colore Viola per ottenere la sfumatura di ciliegia più adatta in base al tuo colore di partenza.

Offerta SoS Color&Go Maschera colorata 300ml

Nel 2025 diremo ufficialmente addio alla paura-ossessione per i prodotti per capelli contenenti siliconi, per troppo tempo demonizzati e categorizzati come nocivi per la salute del capello. Il merito del ritorno alla ribalta dei siliconi è dovuto, in parte, all’avvento dei cosmetologie su TikTok che hanno iniziato a spiegare dal punto di vista scientifico il funzionamento di alcuni ingredienti contenuti nei cosmetici che utilizziamo. Infatti i siliconi portano numerosi benefici, tra cui la capacità di rivestire il capello con una pellicola protettiva, eliminare l’effetto crespo e rendendolo più pettinabile, riflettere la luce, conferendo ai capelli un aspetto sano e brillante e creano una barriera contro i danni causati da phon e piastra. Sieri senza risciacquo con Dimethicone (una variante comune di silicone) come Elvive Bond Repair dona morbidezza e lucentezza ai capelli riparandoli da rotture e danni.

Elvive Elvive Bond Repair

Nel 2025 la protezione solare si fa una questione sempre più seria

Oltre ai dieci prodotti già citati, merita un capitolo a parte un trend al confine tra il beauty e in benessere della persona. Complice l’allarme dovuto al cambiamento climatico, il report di Beauty Pie sottolinea la crescente ricerca da parte dei consumatori di prodotti con SPF, ossia con filtro di protezione solare. La Top 10 Body & Wellness Trends 2025 vede al secondo e terzo posto in termini di crescita di ricerca i termini ”Chemical sunscreen” (+ 82%) e ”Mineral sunscreen (+ 71%)”; entrambi sono prodotti che offrono protezione dai raggi UV ma la differenza è che la protezione solare minerale può essere migliore per chi ha la pelle più sensibile, poiché è formulata per aderire alla pelle e riflettere i raggi UV anziché penetrare nella pelle come fa una protezione solare chimica. Ecco perchè le protezioni solari coreane, formulate per una protezione estremamente alta e sicura, sono destinate alla viralità per tutto il 2025.

Se non hai ancora provato una crema solare del brand coreano Beauty of Joseon, è il momento di farlo prima che sia sold out ovunque!

Beauty of Joseon Crema solare Relief Sun Riso + Probiotici SPF50+PA+++

Un trend che ci auguriamo scali sempre più le classifiche perché fondamentale per la protezione dai dannosi danni solari che possono portare a melanomi e malattie della pelle.

