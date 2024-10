Nutre, idrata e rassoda: la crema corpo al retinolo è un elisir anti-age che devi provare

Il tuo alleato beauty anti-age? Il retinolo, da usare sia sul viso ma anche sul corpo. Per ottenere un plus di benefici e un pieno di benessere per la cute

Se ne sente parlare sempre più spesso e i prodotti che lo contengono sono sempre di più. Parliamo del retinolo e del suo utilizzo nella propria beauty routine. Nonostante fino a qualche tempo fa fosse considerato come un ingrediente a cui fare moltissima attenzione (cosa per altro vale tutt’ora), oggi trova spazio in moltissimi cosmetici, dalle creme viso ai sieri e fino alle creme corpo al retinolo.

Cos’è il retinolo e quali sono i benefici (anti-age) per la pelle

Ma di cosa si tratta esattamente? Partiamo col dire che il retinolo fa parte della famiglia dei retinoidi e deriva dalla Vitamina A, presente sia nel nostro organismo che in alcuni alimenti come il latte o la carne.

Un ingrediente che viene considerato un potente alleato anti-age, che agisce sulla cute svolgendo una lieve azione esfoliante che gli permette di rimuovere le cellule morte dallo strato superficiale delle stessa, facilitando la sintesi di collagene ed elastina e, per questo, aiutando la pelle a mantenersi sana e giovane.

Ma non solo, tra i benefici collegati all’utilizzo di prodotti a base di retinolo, c’è anche l’azione anti lassità cutanea che questo ingrediente favorisce, andando anche ad attenuare le macchie scure sulla pelle, a contrastare i pori dilatati e aiutando in caso di cute tendenza acneica, grazie alla sua azione anti impurità e sebi regolatrice. Insomma, un booster di benefici per la pelle, sia per quella del viso che per quella del corpo in generale.

Perché sì, i segni del tempo non interessano solo il nostro volto (anche se questa è la zona che si tende e a vedere e curare di più) ma l’invecchiamento cutaneo è un processo fisiologico che interessa tutto il corpo, motivo per il quale le creme corpo al retinolo sono sempre più utilizzate, agendo con la stessa efficacia dei forse più comuni prodotti viso.

Creme corpo al retinolo: le migliori da acquistare

Tra i benefici che le creme corpo al retinolo possono dare, come primo effetto visibile si può notare un aumento della compattezza della cute, in ogni zona in cui vengono applicate, dalle braccia alle ambe e fino ai glutei. Ma non solo. Questo ingrediente, infatti, aiuta a migliorare la tonicità della pelle, idratandola e nutrendola a fondo, proprio come una normale crema corpo ma con un plus di benefici in più.

Insomma, un prodotto da aggiungere alla propria skincare routine e di cui farete fatica a fare a meno.

I prodotti da provare

Ma quali sono le migliori creme corpo al retinolo? Ecco le nostre preferite!

Per esempio optando per la crema corpo al retinolo di Paula’s Choice. Un prodotto a base di retinolo concentrato allo 0,1%, che consente di rassodare e uniformare il colorito della cute di gambe, braccia e glutei, ma anche del ventre e della zona del décolleté. Una crema adatta a tutti i tipi di pelle e che si assorbe rapidamente.

Altra crema corpo al retinolo da provare è quella di Advanced Clinicals, un mix di retinolo, aloe vera, camomilla ed estratto di tè verde, da utilizzare durante la skincare serale e che si può applicare ogni sera, per garantire massimo nutrimento alla pelle con un’azione costante.

Perfetta per la zona del colle e del décolleté, la crema corpo al retinolo di Kleem è il vostro alleato beauty anti-age da provare. Un prodotti che agisce contro gli effetti del tempo, che idrata e nutre la cute e dall’effetto visibile immediato.

Da Medix 5,5 arriva una crema corpo al retinolo arricchita con acido ferulico, burro di karitè, vitamina E e tè verde, che agiscono per rassodare efficacemente la pelle e per nutrirla in profondità. Un prodotto adatto a tutti i tipi di pelle e perfetto anche per ridurre l’aspetto della pelle danneggiata dal sole.

Retinol Body Lotion è una crema idratante corpo e viso a base di retinolo, che favorisce il rassodamento della pelle e che idrata intensamente la cute. Una crema dalla texture leggera che assicura un rapido assorbimento e una freschezza duratura, ricca di ingredienti naturali e che può essere utilizzata in modo sicuro per tutti i tipi di pelle.

La crema corpo al retinolo di Ultra Retinol Complex svolge un’azione rassodante, donando massima compattezza e tonicità ai tessuti fin dalle prime applicazioni. Una prodotto da applicare in modo specifico su gambe e glutei e da massaggiare fino a completo assorbimento, garantendosi una pelle dall’aspetto levigato e più elastico.

Insomma, tanti prodotti mirati e da provare sulla vostra pelle, per garantirle un pieno di benessere e di attenzioni anti-age mirate. Godendo dei benefici del retinolo e della sua potente azioni contro i segni dell’invecchiamento cutaneo.

Le controindicazioni all’utilizzo del retinolo

Attenzione a non abusare di questo ingrediente anti-age. L’uso eccessivo del retinolo, infatti, può provocare rossore, irritazione e secchezza sulla cute. Ma è anche possibile avere un’allergia allo stesso che ne rende impossibile l’utilizzo. Ecco perché è importante fare una prova su una piccola porzione di pelle prima di utilizzarlo, evitando di crearsi danni. Altra cosa a cui prestare attenzione, poi, è la modalità di utilizzo del retinolo. Essendo un derivato della vitamina A, questo ingrediente beauty è fotosensibile, quindi è bene non esporsi ai raggi solari dopo averlo applicato.

Come usarlo quindi? Senza dubbio è meglio introdurre le creme al retinolo durante la skincare serale, così da evitare problemi e lasciando che questo ingrediente agisca durante la notte, con il favore della pelle e della sua capacità di rigenerarsi e assorbire meglio i trattamenti che le vengono fatti.

