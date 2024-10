Tè verde sui capelli, l’ingrediente segreto che non abbandonerai più

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Tè verde sui capelli, un alleato beauty da provare subito

Per qualcuna di noi, il primo incontro con il risciacquo acido a base di aceto di mele sui capelli è avvenuto ai tempi delle scuole, come disinfettante naturale per eliminare ogni traccia di possibili pidocchi o simili che, ciclicamente, arrivavano a infestare le chiome di intere classi. Solo anni dopo abbiamo capito quanto il risciacquo con l’aceto facesse bene ai capelli, rendendoli morbidi e lucenti come non mai. Ma se non ci fosse solo questo ingrediente a dare questo effetto alla chioma? Beh, in effetti è così, perché tra le ultime novità in fatto beauty (e per cui TikTok è andato immediatamente in visibilio), c’è anche l’utilizzo del tè verde su capelli.

Si, avete capito bene. La bevanda miracolosa che abbiamo imparato ad amare e che dona notevoli benefici al nostro corpo (svolgendo un’azione antiossidante, antinfiammatoria, anti-age e anche dimagrante), fa bene anche alla chioma e vale davvero la pena di provarlo.

Il tè verde sui capelli, un alleato beauty da provare

E non è un caso, infatti, che molti brand di beauty utilizzino proprio questo ingrediente tra le diverse composizioni dei loro prodotti, permettendoci di godere dei benefici che il tè verde porta con sé, delle sue proprietà, come il suo alto contenuto di nutrienti tra cui le vitamine B e C, la teanina e gli antiossidanti, e regalando ai capelli un plus di salute e bellezza.

Offerta Equilibria Tè verde sui capelli ad azione purificante

Una sferzata di benessere che raggiunge il suo massimo potenziale con il risciacquo a base di tè verde sui capelli, permettendogli di brillare e di garantirsi un pieno di vitalità in modo 100% naturale. Ma non solo, perché i benefici del risciacquo al tè verde sui capelli sono moltissimi, tra cui:

il rallentamento della caduta degli stessi a causa dei cambiamenti ormonali;

la riduzione delle doppie punte ;

; il rinforzo della chioma;

una maggiore crescita dei capelli grazie al miglioramento della circolazione del cuoio capelluto;

grazie al miglioramento della circolazione del cuoio capelluto; una maggior idratazione della chioma grazie alla presenza delle vitamina E;

la riduzione dell’effetto crespo tipico dei capelli ricci o mossi, donandogli maggior morbidezza;

un’ azione antinfiammatoria e antisettica sul cuoio capelluto, agendo anche da calmate in caso di irritazioni e diminuendo la formazione di forfora;

sul cuoio capelluto, agendo anche da calmate in caso di irritazioni e diminuendo la formazione di forfora; il controllo della produzione di sebo nel cuoio capelluto oltre a un’azione detox sullo stesso.

Come dire, risciacquare con il tè verde i capelli, non è solo garanzia di bellezza per la chioma, ma anche di salute. Soprattutto se si soffre di perdita dei capelli, di forfora, di pelle sensibile o se si hanno i capelli fini e sottili.

Sencha Naturale Bio Tè verde in foglie giapponese

Come si fa

Un vero alleato beauty da inserire come step della vostra hair routine, e che è anche facilissimo da applicare. Si tratta, infatti, di un risciacquo e niente di più. Per prepararlo vi basterà immergere un paio di bustine di tè verde nell’acqua, esattamente come fate normalmente con qualsiasi altra tisana. Dopo aver lasciato in infusione le bustine per circa cinque minuti e dopo aver lasciato raffreddare il tutto, potete lavare i capelli con il vostro normale shampoo, applicare il balsamo e, al momento del risciacquo di quest’ultimo, utilizzare la vostra acqua al tè verde, applicandolo sui capelli e assicurandovi di raggiungere tutta la chioma, dal cuoio capelluto alle punte. Poi, potete asciugare la chioma e fare la piega che più preferite, proprio come fate sempre.

Offerta Twinings Tè verde puro in bustina

Se vi va di provare un metodo alternativo, potete anche travasate il tè in una bottiglia spray e utilizzarlo pre shampoo, sia sul cuoio capelluto che sulle lunghezze asciutte, avvolgendo la chioma in un telo e, una volta fatto, lasciando in posa il tutto per 30-40 minuti. Poi, potete procedere con il risciacquo della chioma con acqua fredda, con il vostro shampoo e con il balsamo come di consueto, per poi asciugare il tutto, come sempre.

Quello che cambia, è che vedrete i vostri capelli immediatamente più luminosi, brillanti e morbidi. Insomma, un risultato eccezionale con il minimo sforzo possibile!

Vuoi restare aggiornata su tutte le offerte Beauty? Entra nel nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram