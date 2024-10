Trattamenti anti-age senza retinolo? I sieri viso a base di bakuchiol sono l’alleato beauty da provare

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock sieri viso a base di bakuchiol, il tuo nuovo alleato di bellezza

C’è un nuovo trend beauty che sta conquistando tante di noi, che più che essere una nuova tendenza è anche una grande possibilità per chi non tollera il retinolo sulla propria pelle. Parliamo dei sieri viso a base di bakuchiol, un attivo beauty noto per le sue proprietà anti-age, capace di aumentare la produzione di collagene, minimizzare le linee sottili sul viso e le rughe e di stimolare il rinnovamento cellulare. Un ingrediente potente quanto il retinolo ma che agisce in modo molto più delicato sulla cute, poiché di origine completamente vegetale.

Cos’è il bakuchiol

Il bakuchiol, infatti, è un principio attivo vegetale, che viene estratto dalle foglie dai semi della psoralea corylifolia, una pianta originaria della Cina e dell’India. Un ingrediente naturale che viene è stato utilizzato per anni nella medicina tradizionale indiana e cinese e che viene impiegato ancora oggi nella cosmesi moderna, grazie alle sue proprietà curative, antiossidanti e antinfiammatorie.

Un ingrediente che svolge un’azione benefica sulla pelle e che agisce per rassodarla, stimolare la produzione di collagene, aumentarne l’elasticità e la compattezza ma anche per prevenire e mitigare i danni causati dall’inquinamento o dai raggi UV.

Il tutto agendo delicatamente sulla pelle e, a parte in casi particolari dovuti solitamente ad allergie ad altri componenti all’interno dei vari prodotti, privo di controindicazioni.

Insomma, un ingrediente che vale la pena provare e che in aggiunta ai sieri viso diventa uno straordinario amico della pelle e l’aiuto anti-age che ci mancava. Ma quali sono i migliori sieri viso a base di bakuchiol da provare fin dalla prossima skincare?

I migliori sieri viso al bakuchiol da provare

Senza dubbio la prima cosa da valutare sono gli ingredienti presenti all’interno del siero oltre al bakuchiol. Per esempio il il siero antietà Neogen Dermalogy Real Bakuchiol Serum è un prodotto formulato con bakuchiol e che risulta particolarmente adatto per chi ha la pelle sensibile e per tutti coloro che hanno problemi nell’utilizzo del retinolo. Un valido aiuto che vi permette di evitare i disturbi dati dall’utilizzo dello stesso ma senza dover rinunciare a un prodotto dall’effetto anti-age.

Il siero viso Paula’s Choice di Clinical è un trattamento composto con lo 0,3% Retinolo e il 2% Bakuchiol, quindi non adatto a chi soffre di allergia al retinolo. Si tratta di una formulazione avanzata, creata specificatamente per ridurre linee sottili e le rughe del viso in modo immediatamente visibile, ripristinando l’uniformità della cute e la sua naturale elasticità.

Paula’s Choice di Clinical L’alleato beauty con bakuchiol che ti mancava

Il siero al bakuchiol di Freshly Cosmetics, è un prodotto che agisce attivando i geni del metabolismo del retinolo, stimolando la produzione di collagene e migliorando le funzioni cellulari. Un siero dalla texture leggera e setosa, che facilita l’applicazione dello stesso e l’assorbimento sulla pelle.

Freshly Cosmetics Il siero al bakuchiol per la tua skincare

Skön Bakuplex un siero Viso Antiage con Vitamina E Acido Ialuronico e Bakuchiol, un prodotto utile a migliorare la struttura della pelle e che consente di combattere eventuali discromie della stessa, causate dal sole, dall’acne, ecc.Un siero rimpolpante, adatto a tutte le pelli, comprese quelle più sensibili.

Skön Un mix di alleati per la tua pelle

Infine, Hello Morning Glow, è un siero viso alla Vitamina C dalla formula idratante e arricchiato con Acido Ialuronico e Bakuchiol. Un prodotto anti rughe e anti-age, che rafforza la struttura della pelle e che ne aumenta l’elasticità in modo visibile. Un siero a base di bakuchiol, dalla texture leggera e che agisce a livello cellulare su viso, collo e décolleté, donando una seconda giovinezza alla cute.

Hello Morning Glow Il tuo siero al bakuchiol per nutrire la cute

Tanti prodotti che soddisfano ogni esigenza e che vi permettono di provare questo alleato naturale per la pelle, sfruttandone i benefici e regalando alla cute un plus di benessere e nutrimento.

Vuoi restare aggiornata su tutte le offerte Beauty? Entra nel nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram