Brutti ma efficaci, il trend di TikTok americano degli ”unsexy products” di bellezza da provare

Ti è mai capitato di aggirarti tra gli scaffali di una profumeria o di navigare su un e-commerce di prodotti beauty e soffermarti su un prodotto esteticamente attraente, anche se non conoscevi il brand?

Se la risposta è sì, è normale e non sei l’unica! Quando parliamo di skincare e prodotti di bellezza, sappiamo bene quanto il packaging giochi un ruolo fondamentale sulle nostre scelte di acquisto (il mondo del marketing sà!) ma non è sempre detto che una bella confezione contenga un prodotto più performante rispetto ad un altro dal packaging anonimo. Forse non lo sai ma la scelta di una confezione piuttosto che un’altra da parte della casa produttrice va ad incidere pesantemente sul costo finale del prodotto, per cui sarai tu (consumatore) a pagare una percentuale più o meno alta di prezzo alla vendita anche a seconda della ”bellezza” del pack.

Se da un parte è vero che anche l’occhio vuole la sua parte, dall’altra è altrettanto vero che non si giudica mai un libro dalla copertina. Ed è per questo che ultimamente TikTok si è scatenato nel consigliare ‘‘the unsexy products”, un trend americano arrivato fino a noi che potremmo tradurre con ”i prodotti brutti ma buoni” (proprio come i biscotti!), ossia tutti quei prodotti che non sono esteticamente attrattivi ma che performano molto bene, oltre ad avere un costo che mediamente è nettamente inferiore se paragonati a tanti altri dalla confezione luxury.

Ecco quindi una carrellata dei prodotti dai packaging discutibili ma su cui vale la pena investire, parola di TikTok!

Prodotti per la pelle di viso e corpo

Diciamolo: il packaging ricorda più un barattolo di vernice che un’ottima cream viso e corpo, eppure la crema idratante di CeraVe è una vera e propria bomba di idratazione per tutto il corpo a base di acido ialuronico e ceramidi, perfetta per le pelli molto secche e sensibili o dalla barriera cutanea alterata. Basta leggere alcune delle migliaia di recensioni da parte degli utenti di Amazon che, a dispetto della confezione poco allettante, questa crema è davvero un must have. Inoltre la mega confezione da 542g costa appena poco più di 20 euro!

Tanto la confezione risulterà banale e noiosa quanto più la crema sarà efficace. A questo pensiamo una volta prova la cream de La Roche Posay Cicaplast Baume B5, un balsamo per tutta la famiglia che ripara, lenisce e protegge dalle irritazioni e gli arrossamenti cutanei causati dalla secchezza cutanea come le screpolature e la pelle ruvida. Può essere applicata su corpo, viso e labbra, anche dei neonati, perché senza alcol e senza profumo. Viene molto amata anche per lenire i rossori da acne o skinpurging in quanto agisce fin dalle prime applicazioni calmando gli sfoghi. Brutta ma preziosa (e costa solo circa 15 euro).

Labbra secche, screpolate o tagliate? Lo sappiamo che esistono tantissimi coloratissimi e profumatissimi balsami labbra in profumeria, eppure sarà difficile trovare un’alternativa efficace e low cost quanto al Connettivina Stick Labbra. Il suo segreto è l’alta concentrazione di acido ialuronico (0,2%) unito all’Allantoina, emolliente e lenitiva, la Vitamina E con proprietà antiossidanti e la Cera d’api, nutriente e protettiva. E costa solo 6 euro!

Tra i prodotti più unsexy ma più quotati di TikTok troviamo la vaselina, per anni screditata per via del falso mito che la vedeva ricca di sostanze nocive (ora ampiamente smentito). Un prodotto multifunzione e super low cost ma davvero efficace contro tantissimi inestetismi, a partire dalle labbra secche ma anche per gomiti e ginocchia ruvide, mani screpolate, eritemi post rasatura, le scottature o sulla cute attorno all’area dove si va ad applicare la tinta per capelli. La vaselina funziona bene come umettante perché non fa evaporare i prodotti idratanti applicati sulla pelle quindi da il meglio di sé applicata sopra, ad esempio, all’acido ialuronico, per potenziarne l’effetto idratante e riparatorio. La confezione del marchio originale Vaseline 50ml costa poco più di 5 euro ma puoi risparmiare ancor di più scegliendo confezioni più grandi, il cui rapporto quantità/prezzo risulta imbattibile.

Prodotti per capelli

Difficile dire se è più unsexy questo prodotto o se lo è di più indossarlo prima di andare a letto, fatto sta che il tubo in raso per effettuare la piega senza calore funziona benissimo su tutti i tipi di capelli e costa molto meno di qualsiasi piastra per fare la piega mossa. Basta dividere la massa di capelli in due e iniziare ad arrotolare attorno al tubo i ciuffi di capelli a partire dall’alto e stringere le due estremità con due elastici per capelli. Ora esistono di materiali più morbidi oppure più rigidi, a seconda delle preferenze: su Amazon troverai tante alternative (qui di seguito trovi la più venduta). Ti sveglierai come appena uscita dal parrucchiere, senza in minimo sforzo e senza spendere per una piega in salone.

Per anni bistrattato come un’alternativa al lavaggio dei capelli davvero poco cool, lo shampoo secco è invece un’ottimo alleato per chi ha capelli fini e grassi oppure come alternativa veloce quando non si ha tempo di lavarli. In commercio se ne trovano di ogni tipo, a seconda delle personali esigenze di ogni tipologia di capello, e con tante profumazioni, come questo di Batiste (tra i brand più chiacchierati su TikTok per quanto riguarda gli shampoo secchi) che odora di tropici sulle note del cocco, pesca e vaniglia. Un piccolo segreto poco sexy ma super efficace da tenere sempre in bagno.

Chiacchieratissimo su TikTok per i suoi mille utilizzi, l’olio di cocco viene venduto principalmente in vasetti di vetro simili a quelli delle conserve di marmellata e non è mai particolarmente aestethic per via del colore biancastro dell’olio che solidifica appena le temperature iniziano ad abbassarsi. Ideale per fare degli impacchi sulle lunghezze, l’olio di cocco agisce proprio nella fibra del capello per ripristinarne le condizioni in caso di capelli trattati e rovinati. Ma non solo: quest’olio è utile per tantissime utilizzi come balsamo labbra, per screpolature o per creare uno scrub fai da te unito allo zucchero. Costa pochissimo e ne va usato in quantità così ridotte che durerà a lungo.

