Pomeriggio Cinque, Alfonso Signorini al posto di Myrta Merlino: la verità

Fonte: IPA Alfonso Signorini e Myrta Merlino

Alfonso Signorini prende il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque? Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardo a una possibile sostituzione della conduttrice al timone del contenitore pomeridiano di Canale5. Diversi i nomi che sono stati fatti come ipotetici sostituti, tra cui quello di Alfonso Signorini, che ormai da anni è impegnato con il Grande Fratello: la verità, tuttavia, è ben altra.

Pomeriggio Cinque, Alfonso Signorini smentisce la conduzione

“Myrta Merlino può stare tranquilla”. A parlare è Alfonso Signorini in un nuovo episodio di Boom!, dove, rispondendo alle domande di Grazia Sambruna, ha smentito l’indiscrezione che negli ultimi giorni l’ha dato come favorito alla corsa per la conduzione di Pomeriggio Cinque. “Tutte balle. Ma davvero si dice una cosa così? Non è vero niente. Myrta Merlino può stare tranquilla. Ci mancherebbe altro. Si parlava di questa roba? Me la sono persa”.

E ha aggiunto di aver fatto bene ad andarsene, riferendosi alla vacanza in Australia che si è regalato dopo la fine del Grande Fratello: aveva la necessità di staccare la spina e, del resto, la durata monstre del reality show è ormai nota a tutti. Il pomeriggio di Canale5, tuttavia, è al centro di numerosi rumor da tempo. C’è chi dice che i vertici dell’azienda non siano proprio “soddisfatti”, e che starebbero valutando davvero un cambio di conduzione. Alla fine della stagione, ha scritto Roberto Alessi, scade il contratto della Merlino per i due anni di conduzione del programma.

Le ipotesi per la sostituzione

Non è stato fatto solo il nome di Alfonso Signorini, ma anche quello di Serena Bortone (dall’esperta di gossip Deianira Marzano). Ex volto del pomeriggio di Rai1, Serena Bortone aveva raggiunto degli ottimi ascolti con Oggi è un altro giorno, programma che offriva diversi contenuti, tra attualità, interviste, spettacolo e tanto altro. Naturalmente sono solo ipotesi e non ci sono conferme ufficiali. Non solo: non è nemmeno detto che Myrta Merlino, alla fine della stagione, abbandonerà il timone del pomeriggio.

Le assenze di Myrta Merlino

A sostituire Myrta Merlino durante le assenze dell’ultimo periodo a Pomeriggio Cinque è stato Dario Maltese. La conduttrice ha specificato i motivi per cui si è fermata, ovvero dei problemi alla tiroide e una sinusite cronica. “Si arriva a un certo punto in cui non è più la vita a doversi incastrare e adeguare al lavoro, ma il lavoro a doversi adattare alla vita. Sono stata quotidianamente in diretta per 14 anni. Sono 13 anni che vivo con questo ritmo, come se fossi dentro a un frullatore sempre acceso”.

Si è sottoposta inoltre a un intervento chirurgico: l’inverno è stato “massacrante”, ha dovuto seguire diversi cicli di antibiotici e antinfiammatori, ma alla fine si è operata: “In un adulto la soglia del dolore e la convalescenza è dolorosissima. Io sono stata molto male, ho avuto dolori lancinanti per più di due mesi”. Non è ancora certo, dunque, il destino di Pomeriggio Cinque e della sua conduttrice: per sapere se rimarrà al timone (o meno), dovremo attendere una conferma ufficiale.