Gianluigi Nuzzi, il debutto con Dentro la Notizia: il messaggio di Myrta Merlino

IPA Myrta Merlino e Gianluigi Nuzzi

Il 1° settembre abbiamo detto ufficialmente “addio” a Pomeriggio Cinque per trovare Gianluigi Nuzzi con Dentro la Notizia. Buona la prima per Nuzzi, anche se le differenze con il precedente programma sono evidenti. Del resto, però, il programma stesso ha anche cambiato nome, rinnovandosi totalmente, dopo Myrta Merlino. E proprio quest’ultima ha scritto un messaggio per il conduttore su Instagram: non ci sono rancori per il passato.

L’esordio di Gianluigi Nuzzi con Dentro la Notizia: interviene Myrta Merlino

“Buonasera a tutti, è un’atmosfera calda e mi fa piacere perché questa prima puntata – come lo saranno tutte – è dedicata all’attualità, sono Gianluigi Nuzzi e vorrei entrare nelle vostre case per raccontarvi quello che è successo, sempre accesi sui fatti e anche sulla realtà”, ha detto il conduttore, facendo il suo esordio nella fascia pomeridiana di Canale5. Nuzzi ha preso il posto di Myrta Merlino, che a sua volta aveva sostituito Barbara D’Urso. Proprio la Merlino, per evitare qualsiasi fraintendimento probabilmente, ha scritto un messaggio di auguri al suo successore.

“Mando un grande abbraccio e forte in bocca al lupo all’amico e collega Gianluigi Nuzzi per questa nuova avventura! Daje”. Il debutto di Nuzzi non è di certo passato in sordina, ma è stato netto: conduzione pulita, centrata sull’attualità, sui temi odierni, di cronaca. Ma c’è chi parla, con tono anche polemico, dell’effetto Quarto Grado (il programma condotto da Nuzzi su Rete4), che andrebbe scongiurato: eppure, l’idea è sempre stata quella di offrire un prodotto all’altezza, con taglio giornalistico. E Nuzzi in questo è praticamente impeccabile.

Nuzzi stesso aveva anticipato i temi trattati: “Ci sarà la cronaca nera, sicuramente con tutte quelle declinazioni che impattano sulla vita dei cittadini: penso ai reati informatici, alle truffe agli anziani, alle violazioni delle banche dati. E poi ci saranno le storie positive, a lieto fine, quelle che danno la speranza, l’energia giusta per affrontare i problemi della quotidianità. Ognuno ha le sue specialità, le sue declinazioni. Penso a costruire un programma lungo i binari indicati. Con molto rispetto della concorrenza, noi facciamo il nostro: non siamo affacciati, ma vogliamo essere protagonisti”-

La sfida con La Vita in Diretta

La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano, non è ancora tornato: parte ufficialmente da lunedì 8 settembre dalle ore 17.05. La prima puntata di Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi ha totalizzato 1.277.000 spettatori, con il 18.2% di share nella prima parte, mentre nella seconda ha totalizzato 1.220.000 spettatori con il 16%. In realtà, considerando i numeri, Nuzzi è partito comunque nella media: nel 2024, Pomeriggio Cinque aveva raggiunto 1.098.000 spettatori con il 14.94%; l’edizione con Barbara D’Urso, invece, nella presentazione in onda aveva conquistato 1.397.000 spettatori con il 18.71%.

La sfida, tuttavia, è aperta, e non di certo con le conduttrici, ma con Alberto Matano e La Vita in Diretta. A riguardo, Nuzzi aveva detto: “La sfida con La Vita in Diretta? Ognuno fa la sua partita. Siamo al lavoro per definire i contorni di un programma nuovo, dopodiché, ogni format avrà la propria identità. Sarà il pubblico a scegliere”. Difficile, in ogni caso, commentare un prodotto solo dal suo esordio: solo con il tempo, Dentro la Notizia costruirà il suo pubblico affezionato.