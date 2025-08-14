Alberto Matano non teme Dentro la notizia. Nuzzi: “Vogliamo essere protagonisti”

Sfida in differita per Rai e Mediaset tra "La Vita in diretta" e "Dentro la notizia": cosa accadrà a settembre

Ansa Gianluigi Nuzzi e Alberto Matano

Dall’1 settembre su Canale5 partirà Dentro la notizia, il nuovo programma condotto da Gianluigi Nuzzi che prenderà il posto di Pomeriggio Cinque. Un cambio di direzione per la rete, con una trasmissione che lascerà indietro la parte del puro intrattenimento per dare spazio alla cronaca, ai fatti e all’attualità. Lo show andrà a scontrarsi con il diretto concorrente di casa Rai, ovvero La Vita in diretta di Alberto Matano.

La sfida comincerà però in differita: mentre la nuova trasmissione di Canale5 comincerà l’1 settembre, il programma di Rai1 aprirà i battenti la settimana dopo, l’8 settembre: nessun anticipo per la rete ammiraglia per paura della concorrenza, come si è vociferato in questi giorni.

Dentro la notizia e La Vita in diretta: è sfida (in differita)

C’è grande attesa per la partenza dei palinsesti della prossima stagione televisiva. Una delle sfide che si preannuncia tra le più interessanti è certamente quella tra Alberto Matano, saldo alla guida di una nuova edizione de La Vita in diretta, e Gianluigi Nuzzi, che invece si misurerà con una nuova avventura, quella con il nuovo programma Dentro la notizia.

Una sfida inedita per il giornalista di Quarto Grado, che dovrà conquistare il pubblico del pomeriggio di Canale5, e soprattutto scontrarsi con una trasmissione di grande successo, quella guidata da Alberto Matano che negli anni ha saputo ottenere ottimi risultati in termini di ascolti.

Nelle ultime ore si era vociferato che la Rai stesse prendendo contromisure per contrastare la concorrenza, tanto da valutare un inizio anticipato di una settimana per uno scontro diretto con il nuovo show di Canale5. Ma pare che la decisione di Viale Mazzini sia quella di lasciare tutto invariato: “Tale valutazione dovrebbe restare tale. Sentito telefonicamente, il Direttore Intrattenimento Daytime, Angelo Mellone, smentisce questa ipotesi”, si legge sul portale di Davide Maggio, a dimostrazione che la rete ammiraglia in realtà si senta più che sicura del suo contenitore pomeridiano.

Discorso diverso invece per Affari tuoi, che dovrà fronteggiare gli ascolti record della Ruota della Fortuna: inizialmente il game show della Rai doveva iniziare il 7 settembre, ma secondo le ultime indiscrezioni il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino potrebbe iniziare il 2 settembre, proprio per tenere testa alla concorrenza spietata di Gerry Scotti.

Gianluigi Nuzzi, le parole sul nuovo programma

Dentro la notizia non sarà uno spin off di Quarto Grado: lo assicura Gianluigi Nuzzi, che dal’1 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 17, sarà al timone del nuovo programma di informazione del pomeriggio di Canale5. “Laddove ci sarà la notizia, andremo, pronti a raccogliere e approfondire con gli inviati le storie che io e il gruppo degli autori sceglieremo di valorizzare. Storie che avranno tutti i colori della cronaca”, ha spiegato il giornalista all’Ansa.

“Ci sarà la cronaca nera, sicuramente con tutte quelle declinazioni che impattano sulla vita dei cittadini: penso ai reati informatici, alle truffe agli anziani, alle violazioni delle banche dati. E poi ci saranno le storie positive, a lieto fine, quelle che danno la speranza, l’energia giusta per affrontare i problemi della quotidianità”, ha aggiunto Nuzzi. La sfida con La Vita in diretta è aperta, ma il giornalista conosce bene i suoi punti di forza e quelli della trasmissione: “Ognuno ha le sue specialità, le sue declinazioni. Penso a costruire un programma lungo i binari indicati. Con molto rispetto della concorrenza, noi facciamo il nostro: non siamo affacciati, ma vogliamo essere protagonisti“.