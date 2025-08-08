Affari Tuoi, quando inizia a settembre 2025: le novità di De Martino

Stefano De Martino è pronto a tornare su Rai 1 con "Affari Tuoi": quando inizia e cosa cambia nella nuova edizione

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Stefano De Martino, la nuova edizione di "Affari Tuoi"

L’attesa per il ritorno di Stefano De Martino e di Affari Tuoi si fa sempre più breve. Il programma, tra i più seguiti in casa Rai, sta per tornare sugli schermi degli italiani con alcune novità e con l’obiettivo di riconquistare il primato negli ascolti, lasciando indietro ogni rivale.

Per riuscirci, e contenere l’impennata di share dei format concorrenti, la rete avrebbe chiesto al conduttore di anticipare la partenza.

Stefano De Martino, quando inizia “Affari Tuoi” 2025

Nonostante il caldo torrido e la voglia diffusa di relax, la guerra degli ascolti non va in vacanza. O, almeno, non può permetterselo chi ha in palinsesto un programma da record come Affari Tuoi.

E nemmeno chi, dall’altra parte, inizia a far tremare i vertici Rai: è il caso de La Ruota della Fortuna, storico game show che, nel corso dell’estate, sta registrando numeri enormi anche grazie alla conduzione di Gerry Scotti. Lo stesso show, tra l’altro, si scontrerà direttamente con i “pacchi” di Rai 1, andando in onda nella stessa fascia oraria.

Proprio per questo, sembrerebbe che la Rai abbia deciso di correre ai ripari, chiamando all’ordine Stefano De Martino e anticipando l’inizio della nuova edizione del programma. Se inizialmente il debutto era previsto per domenica 7 settembre, le ultime indiscrezioni parlano ora di un esordio anticipato a martedì 2 settembre.

Una mossa strategica che punta a confermare il successo delle scorse edizioni e a blindare il Prime Time Rai, fronteggiando senza paura la concorrenza Mediaset e le frecciatine tutt’altro che velate lanciate da Gerry Scotti ed Enrico Papi.

Va detto che Affari Tuoi ha vissuto una vera e propria seconda giovinezza con l’arrivo di De Martino alla conduzione. L’ex ballerino ha saputo restituirgli ritmo, leggerezza e un pizzico di ironia in più, elementi che il pubblico ha premiato con ascolti da record.

Non è un caso se Rai ha deciso di puntare ancora su di lui, costruendo intorno alla sua figura un’identità nuova, più giovane e pop. Il suo rapporto empatico con i concorrenti e il pubblico a casa sembrano essere le chiavi del suo successo.

“Affari Tuoi”, le novità di quest’anno

Per alzare l’asticella e tenere alto l’interesse del pubblico, Affari Tuoi torna con alcune novità nel format. Oltre alla partenza anticipata, infatti, il programma sarà rinnovato anche nello studio e nei meccanismi di gioco.

Tra le novità più attese c’è l’arrivo del “pacco nero”: un pacco misterioso, il cui contenuto sarà sconosciuto persino al Dottore. Sarà il notaio a sorteggiarlo e, come si può immaginare, promette colpi di scena.

Confermatissimi invece Gennarino e la “Regione Fortunata”, ovvero la fase finale della puntata pensata per chi non riesce a portarsi a casa un pacco di valore. Due elementi che il pubblico ha dimostrato di amare e che restano punti fermi del gioco.

Il programma sarà abbinato anche quest’anno alla Lotteria Italia: ogni sera verranno assegnati premi ai possessori dei biglietti estratti, fino alla serata speciale del 6 gennaio, quando avverrà l’estrazione dei premi di prima categoria. L’anno scorso, tra gli ospiti speciali di quella puntata, c’era gran parte del cast di Stasera tutto è possibile.