Enrico Papi duro su Affari Tuoi gela De Martino: “L’idea non mi è mai piaciuta”

Enrico Papi riporta in tv "Sarabanda" e dice la sua su "Affari Tuoi": per lui, un format legato alla fortuna

IPA Enrico Papi, duro commento su "Affari Tuoi"

Re di un format cult degli anni 2000 diventato un’icona ancora oggi apprezzatissima, Enrico Papi è uno dei volti di punta dell’estate Mediaset.

La nuova edizione di Sarabanda riporta nel preserale l’amore per le canzoni e la preparazione musicale dopo 16 anni: un ritorno gradito, che il conduttore considera molto diverso da altri format di successo. Tra questi c’è anche Affari Tuoi, il gioco condotto con eleganza da Stefano De Martino, a cui Papi lancia però una frecciatina tutt’altro che velata.

Enrico Papi, la stoccata ad “Affari Tuoi”

Enrico Papi torna a farci cantare e giocare nel giro di un paio di note. Dopo sedici anni, Mediaset gli ha affidato le chiavi del preserale estivo con una nuova edizione di Sarabanda, lo storico quiz che porta in studio appassionati di musica pronti a sfidarsi tra note, indovinelli e le iconiche prove del 7×30.

Un format che Papi ha visto nascere e che considera ancora vincente per diversi motivi, come racconta in un’intervista a Il Corriere della Sera: è un programma che da sempre parla il linguaggio di Mediaset, riconoscibile, rassicurante, ma soprattutto sorretto dalla forza universale della musica, capace di attrarre proprio tutti.

E poi ci sono i concorrenti, che per Papi fanno tutta la differenza in termini di successo: “Non gente qualsiasi, ma super preparata, come quelli dei quiz vecchio stile di Mike Bongiorno. Non sono concorrenti che vengono a giocare con la fortuna ma con un bagaglio di nozioni”, spiega.

Un commento che ricorda quello fatto da Gerry Scotti e che richiama, inevitabilmente, l’ormai invincibile Affari Tuoi. E alla domanda rispetto al fatto che questa osservazione si legasse al programma condotto da Stefano De Martino, il conduttore risponde: “L’idea della lotteria e dell’azzardo non mi è mai piaciuta”.

Una cosa è certa: se dovesse scegliere tra Reazione a catena, L’eredità e Affari Tuoi, quest’ultimo non sarebbe certo in cima alla lista. “Reazione a catena è un format che ho importato io, dopo averlo visto tanti anni fa su una tv americana. Sceglierei quello, ma va in onda proprio mentre conduco Sarabanda”.

Enrico Papi, il ritorno di “Sarabanda”

Polemiche a parte, Enrico Papi si dice entusiasta del ritorno del suo format di punta: “Sono contentissimo che dopo trent’anni a Mediaset abbiano pensato a me e mi facciano sentire parte di questo progetto di evoluzione. Bisogna faticare per entrare nelle abitudini del pubblico, ma stiamo creando una base per crescere e diventare un altro importante asset preserale da alternare a quelli già consolidati”.

Un programma iconico, che lo ha consacrato in tv dopo un periodo di prove tra comicità e recitazione, e che continua a sentire profondamente suo. Senza paura di rimanerne incastrato: “Anche se è un formato storico, con tanti anni alle spalle, ha una sua attualità e una sua vitalità che lo rendono un’etichetta che non invecchia, ma un gioco ancora attuale e moderno. Ci sono programmi che nascono con te e per te, questo è costruito su di me, è il binomio perfetto: il vestito che non passa mai di moda”.