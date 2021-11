Chi è Monica Maggioni, nuovo direttore del Tg1

Dopo mesi di indecisione, Palazzo Chigi punta su Monica Maggioni, nuovo volto del Tg1. L’ex presidente della Rai dirigerà uno dei telegiornali più autorevoli d’Italia, la prima donna in settant’anni a condurre la testata giornalistica.

L’informazione al Tg1 è donna: chi è Monica Maggioni, curriculum e percorso di studi

Solo questa mattina, i curricula dei candidati alla poltrona del Tg1 sono arrivati tra le mani dell’amministratore delegato Rai Carlo Fuortes, il quale ha dovuto comparare la candidatura della Maggioni ad altri profili piuttosto interessanti. Infatti tra i personaggi che auspicavano a dirigere il noto telegiornale Rai, figuravano Simona Sala, direttrice dei giornali radio, Giovanna Panchieri e Sarah Varetto.

Nonostante le candidature autorevoli, Palazzo Chigi ha optato per Monica Maggioni, giornalista classe 1964 ed ex presidente Rai. Monica nasce a Milano e si laurea prima in Lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per poi conseguire un Master in giornalismo radiotelevisivo alla Scuola di giornalismo di Perugia.

Nel 1994 conduce i primi programmi televisivi: Euronews e nel 1996 passa in Rai, dove collabora al rotocalco di Rai1 Tv7. Nel 1998 conduce Unomattina, per poi ritornare alla direzione del Tg1 del mattino nel 1999. Dal 2000 la sua carriera da inviata giornalista decolla, si trova ad Israele, in Medio Oriente, negli Stati Uniti e in Iraq, documentando in prima linea la seconda intifada e Guerra del Golfo.

La carriera di Monica Maggioni alla Rai

Nel 2007 condurrà nuovamente il Tg1 serale e, vista la sua esperienza come inviata, nel 2009 diventa capo redattore della sezione Esteri del Tg1. Successivamente il nome di Monica Maggioni compare come direttore di Rainews24 fino alla fatidica data del 5 agosto 2015, quando l’assemblea degli azionisti della Rai la nominano nuovo presidente della testata radiotelevisiva.

Tra le onorificenze di spicco della giornalista rientrano quella di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Insomma, tra mille richieste e candidature, l’amministrazione Rai trova un compromesso in un personaggio femminile di spicco del mondo del giornalismo italiano. Monica Maggione rivendica con orgoglio la poltrona del Tg1 e, considerata la sua decennale esperienza alla Rai, la sua scelta non ha scatenato grandi opposizioni.

L’unico dettaglio che ha fatto storcere il naso ad alcuni membri dell’amministrazione è il fatto che Monica Maggione sia una conduttrice. Infatti, si occupa del programma Sette Storie, in onda ogni lunedì in seconda serata. Per molti, non è indicato che un direttore sia anche conduttore, ma si tratta di sottigliezze che la Rai sembra aver superato.