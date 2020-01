Emma D’Aquino, cosa fa e perché è famosa

editato in: da

Emma D’Aquino è una giornalista Rai che affiancherà, insieme a Laura Chimenti, Amadeus sul palco di Sanremo. Classe 1966, è originaria di Catania e dopo la laurea in Scienze Politiche ha intrapreso una brillante carriera nel giornalismo, lavorando in radio e tv locali. Nel 1996 è stata assunta dall’azienda di viale Mazzini, diventando un’inviata di Porta a Porta, il programma condotto da Bruno Vespa.

Dopo l’attentato alle Torri Gemelle, Emma D’Aquino è volata a New York per raccontare l’attentato terroristico. Non solo: nella sua lunga carriera si è occupata in modo approfondito di numerosi fatti di cronaca, dal delitto di Cogne al processo per l’omicidio di via Poma. Dopo aver lavorato al TG2, nel 2003 è entrata a fare parte della redazione del TG1.

In seguito ha collaborato con TV7 e Speciale TG1, nelle sezioni Interni e Cronaca. Per diversi anni Emma ha condotto la telecronaca della parata del 2 giugno e dell’Inaugurazione dell’anno giudiziario. Con il suo garbo e la sua grande bravura giornalistica, ha saputo raccontare il terremoto dell’Aquila, l’omicidio di Sarah Scazzi e quello di Meredith Kercher.

Proprio come Laura Chimenti, Emma D’Aquino in questi anni ha preso parte a diverse trasmissioni d’intrattenimento diventando un volto molto amato dal pubblico. L’abbiamo vista nel quiz Gli italiani hanno sempre ragione, in coppia con Alberto Matano e a Ballando con le stelle in veste di opinionista. Ha partecipato anche ad Affari Tuoi nello speciale della Lotteria Italia e a I Soliti Ignoti.

Dal 4 all’8 febbraio, Emma D’Aquino sarà sul palco del Festival di Sanremo. Per lei però non si tratta della prima volta all’Ariston. Nel 2018 infatti Claudio Baglioni l’aveva scelta per realizzare una gag nel corso dell’esecuzione di Sabato pomeriggio. Nonostante sia un personaggio pubblico si sa molto poco della vita privata della giornalista. Su Instagram, dove è molto popolare, ha oltre 12mila follower, ma pubblica solo foto che riguardano il suo lavoro.