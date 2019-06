Chi è Nada Ovcina, la moglie di Gianni Nazzaro

editato in: da

Nada Ovcina è la moglie di Gianni Nazzaro, sua manager e madre dei suoi figli, accusata di aver rubato in un autogrill uno skate elettrico.

La donna, legata da anni al cantante napoletano, si trova ora ai domiciliari dopo essere stata arrestata. Secondo le prime ricostruzioni la 77enne si trovava nell’aria di servizio La Macchia Ovest ad Anagni quando ha sottratto dalla merce esposta un Hoverboard della Ducati Corse, in edizione limitata.

La donna, dopo aver nascosto l’articolo del valore di 200 euro, sarebbe riuscita a superare i dispositivi antitaccheggio per poi salire su un’auto che l’attendeva all’esterno. Secondo gli investigatori sul mezzo, diretto verso la Puglia erano presenti il figlio e il marito.

Bello e talentuoso, Gianni Nazzaro è arrivato al successo negli anni Settanta, trionfando al Festival di Napoli con la canzone Me chiamme ammore insieme a Peppino di Capri. Poi il successo di canzoni indimenticabili come In fondo all’anima, A modo mio, Non voglio innamorarmi mai, Bianchi cristalli sereni e L’amore è una colomba.

Con la fama era arrivato anche l’amore per Nada Ovcina, diventata sua manager e in seguito moglie. Una passione, quella fra il cantante napoletano e la donna, che era terminata bruscamente quando lui l’aveva lasciata per Catherine Frank, modella francese amica di Nada. La storia era finita poco dopo, ma da allora i due erano diventati i protagonisti di una lunga diatriba giudiziaria, che aveva coinvolto anche i figli. Poi nel 2016 un gravissimo incidente stradale in cui l’artista aveva rischiato di morire e il ritorno alla vita, che lo aveva spinto a tornare insieme a Nada.

Secondo quanto svelato dalle forze dell’ordine la Ovcina ha “precedenti penali specifici”. Nel 20017 infatti venne arrestata per aver rubato alcuni abiti nello store di Gucci a Napoli. La donna ora dovrà rispondere dell’accusa di furto insieme al figlio, proprietario dell’auto con cui Nada è fuggita via dopo aver sottratto l’overboard all’interno dell’autogrill.