Fonte: IPA Violante Placido

Violante Placido, figlia d’arte, è pronta a debuttare a teatro con un’opera davvero importante. Si tratta del famosissimo romanzo di George Orwell 1984, che ispirato la nascita del reality show Grande Fratello. Ma l’attrice accompagnerà il Natale degli italiani anche con il ruolo da protagonista nel film di Diego Abatantuono Improvvisamente Natale.

Un periodo molto impegnativo per l’artista che, ospite nel salotto televisivo di Caterina Balivo, a La Volta Buona, nella giornata del 20 novembre 2023, ha svelato i suoi prossimi impegni lavorativi ma anche alcuni dettagli sulla sua vita privata.

Violante Placido: il rapporto speciale con il figlio

Violante Placido è diventata mamma il 5 ottobre 2013, dando alla luce suo figlio Vasco, avuto dalla relazione con il regista Massimiliano D’Epiro. L’attrice, ospite di La Volta Buona, ha raccontato il rapporto unico che la lega al suo piccolino: “Abbiamo un rapporto molto complice, ci chiediamo scusa a vicenda, ci perdoniamo”.

Violante Placido ha raccontato anche dei momenti speciali che condivide con il figlio, come le tante canzoni cantante insieme e la comune passione per la musica: “Canticchiamo, ne cantiamo tantissime, però, una che gli piace molto, che proprio l’altro giorno mi diceva… Beatles… Una conoscenza del panorama musicale molto ampio”.

Riprendendo il significato della canzone preferita del figlio Vasco, Here Comes the Sun dei Beatles, l’attrice ha definito il suo piccolo tesoro come il suo raggio di sole: “Effettivamente lui è proprio il mio sole, lui è il mio raggio di sole che entra nella mia vita”.

Violante Placido: il rapporto coi genitori

Violante Placido ha risposto alle domande di Caterina Balivo, trovandosi ospite nella sua trasmissione televisiva pomeridiana di Rai Uno. La figlia di Michele Placido ha raccontato il dolce legame che la lega al figlio Vasco, sottolineando che il rapporto con sua mamma era piuttosto differente: “Diverso, rapporto mamma con il maschio è sicuramente diverso”.

L’artista ha raccontato, però, i grandi doni che le ha dato la sua mamma: “Mia mamma mi ha dato delle altre cose, è una donna che amava viaggiare, quindi mi ha fatto viaggiare fin da piccolissima, mi ha abituata al cambiamento. Il cambiamento, effettivamente a me non spaventa, anche se a volte ci può destabilizzare per me fa parte del percorso della vita. So che a volte può arrivare anche quando non lo vorresti, però, lo accetto”.

L’attrice ha dato dei dettagli anche sul suo esordio nel campo della recitazione e i timori iniziali, che l’hanno spinta perfino a rifiutare un’occasione molto importante per la sua carriera: “Mi spaventava tantissimo perché non sentivo di avere gli strumenti adatti,,, Imparare attraverso il superamento dei miei limiti”. Infine, Violante Placido ha raccontato le sue prossime fatiche teatrali e al cinema, svelando che il padre Michele Placido è molto orgoglioso della sua carriera da attrice: “Lui è felicissimo che io faccio teatro e io amo il teatro innanzitutto perché ogni sera entri in una bolla onirica”.

L’attrice sarà presto in tour con l’opera 1984 di George Orwell, che racconta di un mondo controllato da un singolo partito il Grande Fratello, attraverso la tecnologia.