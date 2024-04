Costantino Vitagliano sulla malattia a La Volta Buona: “In ospedale ogni settimana”

Fonte: IPA Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano è tornato in televisione per aggiornare tutti sulla sua malattia autoimmune, scoperta casualmente qualche mese fa. Dopo aver dato l’annuncio a Verissimo, l’ex tronista di Uomini e Donne ne ha parlato con Caterina Balivo a La Volta Buona, su Rai1. Le cure vanno avanti e Costa è costretto ogni settimana a recarsi in ospedale per sottoporsi ai vari trattamenti, in cerca della soluzione più giusta. Un percorso di guarigione piuttosto lungo, che Vitagliano cerca di affrontare con il sorriso per il bene della figlia Ayla, nata otto anni fa dal rapporto poi concluso con la modella Elisa Mariani.

Come sta Costantino Vitagliano, gli aggiornamenti sulla malattia

“Mi curo, ieri ho fatto un altro esame. Ieri ho fatto la Pet, che è un esame invasivo, e poi darà gli esiti a chi mi sta curando – ha confidato Costantino Vitagliano a La Volta Buona – Ho una malattia molto rara, vado in ospedale ogni settimana“. Con Caterina Balivo ha ricordato come ha scoperto la malattia che ha cambiato per sempre la sua vita: si è rotto un tendine giocando sul divano con la figlia e per via di dolori allo sterno e alla schiena che non andavano via ha deciso di recarsi da un dottore per dei controlli più approfonditi.

“Era una macchia sull’aorta ombelicare. Sono andati tutti in ansia e mi hanno fatto capire che era pericoloso girare in queste condizioni”, ha spiegato. Inizialmente si era pensato ad un tumore e per questo motivo Costantino Vitagliano è stato ricoverato in un reparto di chirurgia tumorale. Dopo trenta giorni si è però capito che non era un tumore bensì una malattia autoimmune non facile da gestire, per la quale non c’è una vera e propria cura.

Per ora Costantino Vitagliano sta utilizzando del cortisone ma insieme ai suoi medici di fiducia sta valutando il percorso giusto da intraprendere per affrontare la patologia. “Sono autoimmune e adesso devo fare visite settimanali. Anche i dottori sono spiazzati”, ha confessato Vitagliano che in questo periodo così complicato può contare sulla presenza della figlia Ayla e degli amici più cari. Non c’è una donna al suo fianco così come non ci sono più gli adorati genitori Orazio e Rosina.

Proprio ricordando la madre e il padre Costantino Vitagliano ha avuto un cedimento a La Volta Buona: davanti a Caterina Balivo, che li ha menzionati, il 49enne non è riuscito a trattenersi. “Mannaggia a te Balivo, volevi farmi piangere? – ha detto commosso Costantino – Chi è che non rivuole una mamma al suo fianco? Non so come facciano quelli che allontanano i genitori”.

Orazio e Rosina sono morti a distanza di due anni l’uno dall’altro: il signor Vitagliano è scomparso nel 2021 per un malore improvviso mentre la madre di Costantino si è spenta nel 2018 dopo aver combattuto a lungo contro una malattia che ha segnato profondamente gli ultimi anni della sua vita.

Dopo la morte della madre Rosina Costantino Vitagliano ha iniziato a soffrire di attacchi di panico: “La sua morte è stata una cosa molto forte. Non mi sono mai sentito così tanto impotente in vita mia. Mi sono sentito una nullità. Penso sia una cosa normale ma non l’accetto”.