Costantino Vitagliano a Verissimo: “Soffro di un grave problema di salute”

Fonte: IPA Costantino Vitagliano

Problemi di salute per Costantino Vitagliano. L’ex tronista di Uomini e Donne, che ha partecipato nel 2016 alla prima edizione del Grande Fratello Vip, è tornato in televisione per parlare a Verissimo della malattia che ha scoperto di recente. Una scoperta arrivata casualmente, dopo che il 49enne si è fatto male ad un dito giocando con la figlia Ayla. Inizialmente i medici pensavano ad un tumore ma dopo i dovuti accertamenti è venuto fuori che Costa soffre di una grave malattia autoimmune, per la quale non c’è ancora una cura definitiva.

La malattia di Costantino Vitagliano

“Non sto tanto bene Silvia, – ha detto Costantino Vitagliano a Verissimo – mi è cambiata la vita dalla sera alla mattina. Mi sono rotto un dito giocando con mia figlia sul divano e sentivo questo dolore allo sterno. Così sono andato in ospedale e il dottore mi ha fatto fare un’ecografia. Era una macchia sull’aorta ombelicare. Sono andati tutti in ansia e mi hanno fatto capire che era pericoloso girare in queste condizioni”. Inizialmente i medici pensavano ad un tumore e per questo Vitagliano è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

“Mi hanno messo in un reparto di chirurgia tumorale – ha spiegato Costantino a Verissimo -. Io ho fatto 29 giorni di esami senza avere una risposta. Andavo avanti di morfina. Ho perso dodici chili in dieci giorni. Ho pensato “sto morendo”. Sono stato fortunato perché dopo trenta giorni si è capito che non si tratta di un tumore”. Vitagliano soffre di una malattia autoimmune che lo sta costringendo al riposo forzato.

“Sono autoimmune e devo stare a riposo perché ho questa massa che può trasformare questa aorta in un pericolo. Sono sotto pasticche dalle otto di mattina. La mia malattia è rara e non abbiamo i farmaci quindi vado avanti di cortisone. Io dalle due del pomeriggio ho il cerchio alla testa, non so mai cosa potrebbe capitarmi durante la giornata”.

Come sta oggi Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano ha fatto sapere: “Oggi ho tante agitazioni che non dovrei avere perché devo cercare di evitare di alzare la pressione. Mi dicono che c’è una situazione di “tentativi” perché l’unico antinfiammatorio è il cortisone. Purtroppo la verità è che non si sa come andrà. Adesso non mi interessano tante cose e vivo in maniera diversa. Io sono papà e con la mia piccola di otto anni cerco di non farmi vedere quando sto male ma non sempre ci riesco. A 49 anni tutto questo è difficile. Io sono arrivato al punto di voler morire. Ho pensato “muoio da leone”. Io non avrei mai pensato che potesse succedere tutto questo”.

E poi: “Ci provo ad essere positivo però purtroppo non ci riesco. Dovrò vedere i vari step e farmaci che andrò a somministrare. Silvia, io parlo con te e mi batte forte il cuore e non è normale“. Oltre alla figlia Ayla, avuta dall’ex compagna Elisa Mariani, Costantino Vitagliano può contare in questo momento così complicato su alcuni amici, tra cui Lele Mora che continua a sentire regolarmente. Nessuna compagna al suo fianco: “Sono solo da qualche anno e ora non ho la testa per pensare ad una relazione”. I genitori di Vitagliano sono scomparsi da tempo.

“Sento Lele Mora con cui ho un bellissimo rapporto ma quasi nessuno dello spettacolo per fortuna. Ora sono single e dopo la morte di mia madre non sono più lo stesso”. La signora Rosina, alla quale Costantino era molto legato, è morta nel 2018 a causa di una malattia. Dopo questa perdita Vitagliano ha iniziato a soffrire di attacchi di panico.