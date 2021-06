Costantino Vitagliano in lutto: addio al papà dell’ex tronista

editato in: da

Chi è Luba Mushtuk, la fidanzata di Costantino Vitagliano

A due anni dalla scomparsa dell’adorata mamma, Costantino Vitagliano ha perso papà Orazio. A raccontare quanto accaduto è stato proprio l’ex tronista che su Instagram si è confidato con i follower. L’amato papà di Costantino è venuto a mancare all’improvviso alla fine di maggio, ma solo di recente il modello ha voluto rivelare quanto accaduto, spiegando di voler disperdere le ceneri del genitore a Valle Caudiana, il paese d’origine della famiglia Vitagliano.

Nel 2018, Costantino aveva perso la madre Rosina, un punto di riferimento fondamentale per l’ex tronista di Uomini e Donne che su Instagram aveva raccontato un dolore immenso. Non c’è più la donna più importante della mia vita – aveva spiegato -. È la donna che mi ha dato tante cose da piccolo. Ne ho combinate tante, ma mi ha sempre sostenuto. La sua morte è stata una cosa molto forte e non riesco a smettere di pensarci. Non mi sono mai sentito così tanto impotente in vita mia. Mi sono sentito una nullità. Penso sia una cosa normale ma non l’accetto”.

Dopo la scomparsa della mamma, Vitagliano si era trovato a lottare con gli attacchi di panico e il peso di un’assenza che non riusciva a colmare. “Se stavo male lo sentiva, viveva per i figli – aveva raccontato -. Mi ripeteva spesso di stare attento, di non farmi male, visto che combino sempre casini. Da giovane mi facevo male fisicamente visto che cadevo spesso e facevo soffrire anche lei. Ho fatto incidenti gravissimi in cui è dovuta venire a vedermi in sala di rianimazione, gliene ho fatte passare di tutti i colori. Mi amava alla follia. Questa è la verità, penso che valga per tutte le mamme del mondo. Lei non voleva niente, le bastava sapere che i suoi cari stessero bene. Le ho fatto mille regali ma non era quello che voleva”.

La morte del papà è stato un altro duro colpo per Costantino che non ha voluto commentare troppo la vicenda. L’ex tronista si è limitato a postare la foto di un cielo con una nuvola che forma un cuore. “Le nuvole in cielo… sono come i sogni quando vagano nel fondo della nostra mente”, ha scritto, ricevendo moltissimi commenti di sostegno in questo momento così difficile.

47 anni e una carriera come modello e volto tv, Costantino ha una figlia, Ayla, frutto del legame con Elisa Mariani. La storia con Alessandra Pierelli, con cui uscì da Uomini e Donne, è archiviata ormai da tempo, nel suo presente c’è Luba Mushtuk, ballerina e coreografa russa che gli ha donato di nuovo il sorriso.