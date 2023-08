Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro oggi: la confessione che sorprende

Fonte: Getty Images Lorenzo Amoruso: l'ex Manila Nazzaro è fidanzata con Stefano Oradei

La rottura tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro continua a far chiacchierare. Una separazione improvvisa, che nessuno si aspettava, considerato il grande amore mostrato dall’ex calciatore e dall’ex Miss Italia prima a Temptation Island e poi al Grande Fratello Vip, dove la conduttrice è stata reclusa per ben sei mesi. Qualche tempo fa, però, i due si sono allontanati, lasciando l’amaro in bocca ai tantissimi fan che sognavano un lieto fine. Magari un figlio insieme, dopo quello perso nell’autunno 2021 a causa di un aborto spontaneo. Ma la realtà attualmente è molto diversa: la Nazzaro sta vivendo un altro amore, quello per l’ex ballerino di Ballando con le Stelle Stefano Oradei.

In che rapporti sono rimasti Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro

L’addio di Manila Nazzaro e la sua relazione con Stefano Oradei hanno fatto soffrire molto Lorenzo Amoruso, che credeva parecchio nel suo legame con l’ex gieffina (tanto da lasciare Firenze e traslocare a Roma). In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv il commentatore sportivo ha rivelato di essere ancora ferito dal comportamento di Manila, che ha definito la loro relazione tossica e si è detta ben felice di averla chiusa. Amoruso ha inoltre precisato di non avere più alcun rapporto con la sua ex compagna: i due si sono amati per oltre sei anni.

“Da quando, a metà aprile, mi ha ridato in malo modo le chiavi di casa, non ci siamo più visti né sentiti“, ha fatto sapere Lorenzo Amoruso. Una separazione dunque difficile, una relazione che non si è conclusa nel migliore dei modi nonostante i tanti bei ricordi insieme. Oggi i rapporti sono praticamente inesistenti. E se Manila è felice accanto a Stefano Oradei, Lorenzo è ancora single. “Sto metabolizzando il tutto e ora ho ricominciato a stare bene. Vado avanti tranquillamente con la mia vita”, ha assicurato Amoruso.

Manila Nazzaro e l’amore per Stefano Oradei

La love story tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei è stata fin dall’inizio al centro di feroci critiche: molti haters si sono scagliati contro la 45enne, definendola ipocrita per il modo in cui si è comportata con il suo ormai ex compagno Lorenzo Amoruso. A queste critiche la speaker radiofonica ha replicato decisa sui social network: “Le fake news le lascio ai poveri di cuori, che non hanno il coraggio di provarci e si accontentano di tutto. Continuerò a dimostrare che il coraggio di scegliere, il coraggio di cambiare ed essere felici resta la scelta migliore per ogni essere umano”.

Manila Nazzaro fa sul serio con Stefano Oradei tanto che l’ex ballerino di Ballando con le Stelle ha già conosciuto Nicolas e Francesco Pio, i figli che la soubrette ha avuto dall’ex marito Francesco Cozza. Il matrimonio è durato dal 2005 al 2017 ed è finito, stando a quanto raccontato da Manila, a causa di un tradimento di Cozza. Per dedicarsi alla famiglia la Nazzaro aveva momentaneamente abbandonato il mondo dello spettacolo, dove è entrata giovanissima dopo la vittoria a Miss Italia nel 1999.

Al contrario di Manila Nazzaro, Stefano Oradei non è mai stato sposato e non ha figli. In passato è stato al centro della cronaca rosa per via della sua lunga liaison con Veera Kinnunen, altra ballerina di Ballando con le Stelle. La svedese ha mollato Oradei quando ha capito di provare qualcosa di più per il suo allievo, l’ex attaccante Dani Osvaldo. Quella storia non ha retto lontano dalle telecamere ma Veera è riuscita a trovare la sua felicità grazie al judoka Salvatore Mingoia, dal quale ha avuto di recente il figlio Valter.