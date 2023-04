Manila Nazzaro a “Oggi è un altro giorno”: l’aborto e la rottura con Amoruso

Fonte: IPA Manila Lazzaro si racconta a Oggi è un altro giorno

Manila Nazzaro si è raccontata in una intensa intervista nel salotto di Oggi è un altro giorno, parlando dell’aborto, della rottura con l’ex compagno Lorenzo Amoruso, e della sua nuova vita da single. Non tralasciando un’ampia pagina sui suoi esordi, con la vittoria a Miss Italia nel 1999, Serena Bortone ha invitato la sua ospite a spiegare perché sta bene da sola, e a parlare del suo coraggio nel condividere la sua esperienza di perdita di un bambino. La bella foggiana ha poi condiviso un ricordo speciale legato a Alberto Sordi.

“Oggi è un altro giorno”, Manila Nazzaro a cuore aperto sull’aborto

“Molte donne provano un senso di colpa, e non ne vogliono parlare“. Con queste parole Serena Bortone ha lodato, invece, la scelta di Manila Nazzaro di condividere la sua esperienza con l’aborto durante la sua ultima gravidanza. La showgirl, che aspettava il terzo figlio dall’ex compagno Lorenzo Amoruso, rese subito noto il dolore per la perdita di questo bambino, senza timori e senza l’inutile vergogna che avvolge certe donne.

“Parlarne fa bene, è liberatorio. Non abbiamo colpe noi donne, eppure ci sentiamo in difetto, come se dipendesse da noi” ha spiegato ospite nello studio di Oggi è un altro giorno. Manila non nasconde che questo è stato il più grande dolore della sua vita, ma è riuscita ad andare avanti grazie all’amore dei due figli nati dal precedente matrimonio con l’allenatore di calcio Francesco Cozza. Però, ha chiarito decisa, l’essere già mamma non rende questa vicenda meno triste: “La gente mi diceva che tanto avevo già dei figli, ma questo non è giusto per nessuna donna, è comunque la perdita di un figlio, non è meno doloroso se si è già mamma“. A condividere le sue parole è stata anche Laura Freddi, tra gli affetti stabili del programma, che ha vissuto una vicenda simile alla sua prima, prima di dare finalmente alla luce la sua Ginevra.

Manila Nazzaro sulla rottura con Lorenzo Amoruso: “Non voglio più piangere”

Nel 2023 Manila Nazzaro ha chiuso la lunga relazione con il compagno Lorenzo Amoruso, a causa di divergenze diventate ormai insormontabili, come rivelato dal settimanale Chi, e come poi confermato da lei stessa a Verissimo: “Eravamo due estranei“. Una serie di problemi sorti, probabilmente, anche dopo l’infrangersi di quel sogno d’amore da coronare con un figlio, che non è arrivato. La conduttrice, però, si dice serena oggi, single, e concentrata su stessa.

“Non dirò una cosa come sono innamorata della vita – ha spiegato a Oggi è un altro giorno – ma ho riscoperto il piacere di amare cose della vita e di me stessa che avevo messo da parte. Sono tornata a essere la vera Manila, e la mia priorità dopo i figli è la carriera, e questo mondo dello spettacolo che ho sempre amato tantissimo”. Proprio ripercorrendo gli esordi, e la fascia di reginetta vinta a Miss Italia 1999, la Nazzaro ha condiviso un dolce ricordo su Alberto Sordi, giudice della giuria in quella edizione: “Lui ha voluto fortemente la mia vittoria, diceva che le ricordavo Sophia Loren, mi ha molto supportato”.

La commozione è esplosa quando ha rivisto i filmati dell’epoca, il suo arrivo a Foggia dopo la vittoria, e la prima intervista a sua madre. Manila Nazzaro ha concluso l’intervista con delle parole molto profonde, che hanno emozionato Serena Bortone e gli affetti stabili del programma: “Cosa voglio nel mio futuro? Non voglio più piangere, voglio essere felice, ho sofferto troppo e sono pronta a ricominciare”.