“Verissimo”, Manila Nazzaro e la fine dell’amore con Amoruso: “Eravamo due estranei”

Un periodo difficile per Manila Nazzaro, che nel salotto di Verissimo ha confermato le voci che si rincorrevano da mesi: la showgirl ha messo la parola fine alla storia d’amore con Lorenzo. Una relazione fatta di alti e bassi, che ha lasciato profonde ferite nel suo cuore e tanta voglia di ricominciare.

Manila Nazzaro, la rottura con Lorenzo Amoruso

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente complicati per Manila Nazzaro: ospite di Verissimo, la showgirl ha confermato i pettegolezzi che si erano fatti sempre più insistenti soprattutto nelle scorse settimane. Con un velo di malinconia sul volto ha infatti rivelato a Silvia Toffanin che la storia d’amore con Lorenzo Amoruso è finita.

“Sono stati sei anni intensi e non rinnego nulla. Mi hanno fatto ricredere nell’amore, nella famiglia e vorrei mantenere i ricordi belli di questa storia”, ha confessato la Nazzaro. Una relazione impegnativa, che le ha regalato grandi gioie e altrettanti dolori, che alla fine ha visto esaurirsi quel sentimento forte che li legava.

“È successo dopo molti mesi di discussioni, anche futili, che però arrivavano a ferire. Dopo tante di questi litigi mi sono guardata attorno e non avevo nessuno accanto – ha raccontato -. Non c’era progettualità, e il mio più grande desiderio, quello del matrimonio, non è mai stato accolto”.

Tutto ciò che li univa pian piano è sparito: Manila non riusciva più ad avvertire quella stima, quel senso di cura e tenerezza che all’inizio aveva fondato il loro amore. È stata la Nazzaro a prendere consapevolezza che il loro amore si stava esaurendo e a prendere la decisione di chiudere la relazione.

“Eravamo diventati due estranei: il rapporto si era esaurito, ma ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa sia finito”, ha ammesso alla Toffanin.

Manila Nazzaro, la voglia di ricominciare dopo la delusione

La showgirl ha spiegato che la crisi durava ormai da qualche mese: mancava l’ascolto, elemento fondamentale in ogni coppia, e così ha deciso di prendere il coraggio a quattro mani: “Ho capito che tutto quello che immaginavo con Lorenzo non si sarebbe avverato“.

La preoccupazione più grande per Manila però era per i figli Nicolas e Francesco Pio – nati dal matrimonio con l’ex marito Francesco Cozza: “I miei ragazzi hanno percepito la difficoltà di gestire questa situazione. Ho cercato di proteggerli e per loro era diventata scontata la presenza di Lorenzo. Ma oggi ho bisogno di prendere in mano la mia vita e scegliere di essere felice”.

Lorenzo Amoruso ha cercato di riconquistarla, ma l’ex Miss Italia sembra irremovibile: la sua scelta è frutto di un percorso ben preciso e di nuove consapevolezze. Per lei infatti amare è “vibrare insieme” e quando qualcosa si rompe è molto difficile ricongiungersi e ricominciare insieme.

“Pensare di dover ricominciare mi fa male, ma quando la vita ti da dei segnali vuol dire che ti dà lo spazio per nuove opportunità, per qualcosa di più bello”, ha spiegato. E ha aggiunto: “Le storie finiscono e io non ho rancore nei confronti di Lorenzo. L’importante è non sentirsi soli e io non lo sono: non ho bisogno di essere completata da un uomo, ho bisogno di essere illuminata“.