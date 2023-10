Fonte: IPA Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Un botta e risposta infinito quello tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, che a distanza di mesi dalla loro rottura definitiva continuano a parlare – in modo più o meno esplicito – della fine della loro relazione. Dopo l’intervista dell’ex Miss Italia a Verissimo, Amoruso ha voluto replicare alle durissime accuse dell’ex compagna, lanciandole una frecciata su Instagram.

Lorenzo Amoruso, la frecciata su Instagram a Manila Nazzaro

Un messaggio sibillino quello affidato a Instagram da Lorenzo Amoruso, ma che ha tutto il sapore di una frecciata neanche troppo velata. Dopo le durissime parole di Manila Nazzaro a Verissimo, l’ex calciatore ha deciso di non rimanere in silenzio, e così, a poche ore dall’intervista nel salotto di Silvia Toffanin, ha pensato bene di lanciare un messaggio all’ex compagna.

Nessun riferimento esplicito, sia chiaro, ma è più che evidente che le storie pubblicate su Instagram da Amoruso siano un riferimento lampante alle accuse lanciate dall’ex gieffina, che non si è risparmiata sulle dichiarazioni sulla relazione ormai finita da tempo.

Nello specifico l’ex calciatore tra le sue storie ha pubblicato il suo pensiero del giorno sul potere del silenzio: “Un seme cresce in silenzio, ma un albero cade con grande rumore. La distruzione è rumorosa, ma la creazione è silenziosa. Cresci in silenzio”.

In tanti hanno visto in questo messaggio un’allusione che sembra proprio riferirsi alle pesanti parole di Manila Nazzaro, che ai microfoni di Verissimo si è ritrovata a spiegare: “Io di determinate cose pensavo che non sarebbe servito parlarne, ma la vita ti fa capire che le persone non le conosci mai davvero. Quindi poi capisci che è importante raccontare le cose come stanno per rispetto di te stesso e della famiglia che ti ama e poi i figli spesso hanno letto delle cose non vere”.

Manila Nazzaro, la sua verità sulla storia con Amoruso

Sebbene Manila Nazzaro si sia lasciata alle spalle la relazione con Lorenzo Amoruso e oggi sia felice al fianco di Stefano Oradei, è evidente che certe ferite facciano fatica a guarire e che il dolore sia ancora vivo nel cuore della showgirl.

In più di un’occasione l’ex gieffina si è lasciata andare a delle dichiarazioni sulla relazione con il suo ex compagno, definendola “tossica”, ma mai come questa volta si è esposta, rilasciando un’intervista in cui ha rivolto accuse pesanti ad Amoruso.

“Mi sentivo umiliata, offesa e denigrata e con me anche le persone che mi stavano vicine. La mia decisione di andare via non è stata presa velocemente, ma in sei mesi. E in sei mesi sono successe molte cose e l’unica persona che è stata presa in giro sono stata io”, ha spiegato a Silvia Toffanin con tanta amarezza, spiegando come lui ribadisse in ogni occasione che non era in grado di fare nulla.

“Non l’ho mai tradito – ha sottolineato Manila -, ci siamo lasciati perché facevamo delle litigate furiose, inaccettabili verso di me e verso la mia famiglia. Violenza fisica, mai e poi mai, ma la parola può ferire e molto e ci vuole coraggio ad allontanarsi da una realtà che sembra, dall’esterno, un castello”.