Manila Nazzaro, dopo Lorenzo Amoruso ha un nuovo amore: chi è la sua fiamma

Fonte: IPA/Getty Images Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Manila Nazzaro ha voltato pagina: dopo la fine della storia d’amore con Lorenzo Amoruso, durata più di sei anni tra alti e (molti) bassi, l’ex Miss Italia avrebbe una nuova fiamma. Si tratta di un volto molto noto, soprattutto per il pubblico di Ballando con le stelle: stando alle indiscrezioni diffuse da Today, Manila avrebbe ritrovato l’amore al fianco di Stefano Oradei, ex ballerino del programma di Milly Carlucci.

Manila Nazzaro volta pagina: chi è la sua nuova fiamma dopo la rottura con Lorenzo Amoruso

Solo qualche giorno fa Lorenzo Amoruso aveva rivelato che la sua ex compagna, Manila Nazzaro, aveva già voltato pagina, ritrovando l’amore tra le braccia di un altro uomo, sottolineando addirittura che la frequentazione potesse essere iniziata già prima della loro rottura.

E adesso pare che le dichiarazioni dell’ex calciatore possano avere un fondamento: stando infatti a quanto riportato da Today, effettivamente un nuovo amore al fianco dell’ex Miss Italia ci sarebbe. Si tratta di Stefano Oradei, ex ballerino di Ballando con le stelle, che oltre a essere noto al pubblico del celebre show di Milly Carlucci, qualche anno fa era balzato agli onori della cronaca rosa per la fine turbolenta della storia con Veera Kinnunen, alla quale è stato legato per ben 11 anni.

Manila Nazzaro e il ballerino sono stati beccati insieme prima al compleanno di Valeria Marini e, qualche giorno dopo, all’inaugurazione di un locale romano. “Una combo inaspettata, eppure affiatatissima (stando ai racconti di chi li ha visti insieme)”, si legge sul portale.

“Chi era presente – ce lo ha spifferato – ha colto benissimo la passione che arde tra loro e che farebbero fatica a trattenere in pubblico. (…) La complicità tra loro sembra lampante, così come l’entusiasmo tipico dei primi tempi”. I due farebbero coppia fissa già da qualche tempo, ma non sarebbero ancora pronti a ufficializzare la relazione, visto che Manila ha da poco chiuso la storia con Lorenzo Amoruso, che ha fatto più volte intendere di essere ancora innamorato di lei.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, i motivi della rottura

Una separazione complicata quella tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, che dopo una serie di indiscrezioni e rumors era stata confermata dalla stessa showgirl a Verissimo: “Sono stati sei anni intensi e non rinnego nulla. Mi hanno fatto ricredere nell’amore, nella famiglia e vorrei mantenere i ricordi belli di questa storia”, aveva ammesso nel salotto di Silvia Toffanin.

Dal canto suo l’ex calciatore non ha mai fatto mistero di voler riconquistare la sua ex compagna, e ha svelato i motivi della loro rottura. “Lei ha preso la decisione di lasciarmi – ha rivelato Amoruso in un video condiviso su Instagram -. C’è stata una discussione futile poi degenerata. Lei si è impuntata su alcune cose e per ora non sembra ci sia modo di spostarla da quella posizione. Io devo prenderne atto ora e pensare a me stesso. Se sono ancora innamoratissimo? Dico solo che io non ho mai regalato un anello a una donna in vita mia, ne tantomeno ho mai voluto un figlio da altre donne”.