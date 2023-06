Manila Nazzaro e Stefano Oradei complici e innamorati: il primo red carpet da coppia

Fonte: IPA Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Non hanno più voglia di nascondersi: Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno tutte le intenzioni di vivere il loro amore alla luce del sole, come dimostrano le prime foto ufficiali da coppia innamorata. La soubrette e il ballerino si sono concessi ai flash dei fotografi, tra baci e abbracci che lasciano intuire grande intesa e complicità.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei non si nascondo più: le prime foto insieme

Se fino a ora avevano avuto qualche reticenza a mostrarsi in pubblico insieme, adesso Manila Nazzaro e Stefano Oradei vogliono vivere la loro storia d’amore alla luce del sole: la showgirl e il ballerino di Ballando con le stelle non si nascondono più, pronti a dichiarare al mondo di fare coppia fissa.

I due per la prima volta da quando stanno insieme, hanno sfilato davanti ai fotografi, concedendosi ai flash dei fotografi e posando felici e sorridenti tra abbracci, baci e sguardi complici. L’occasione era la cerimonia dei 70 anni di Minerva Pictures, che si è tenuta a Roma a Palazzo Brancaccio: entrambi elegantissimi, vestiti di nero, hanno confermato la relazione di cui si parla da tempo.

Dai sorrisi di entrambi è chiaro che sia Manila che Stefano stanno vivendo un momento di grande felicità. Del resto la stessa ex Miss Italia ha ammesso di aver voltato pagina, dopo la fine della relazione con Lorenzo Amoruso. “Chiedetemi se sono felice, perché la risposta è ‘sì’“, ha dichiarato al settimanale Confidenze.

“Sono super contenta, sto benissimo e mi sento piena di energia e di entusiasmo. Ho letteralmente rivoluzionato la mia vita e c’è voluto coraggio, perché l’ho fatto senza certezze sul futuro”, ha spiegato, ritrovando la forza di ricominciare.

Nazzaro ha infatti rivoluzionato la sua vita lasciandosi travolgere da un nuovo amore, quello con Stefano Oradei. “Ho imparato a riconoscere le vibrazioni positive e a circondarmene. Così, mi sono buttata: ho chiuso una relazione importante e ho lasciato un lavoro sicuro. Insomma, in tre mesi ho cambiato tutto e l’ho fatto mentre affrontavo un problema al seno, un intervento alla schiena, la ristrutturazione del mio appartamento, un trasloco”.

Manila Nazzaro, la rottura con Lorenzo Amoruso: i dettagli

Nessun dubbio riguardo la rottura con Lorenzo Amoruso, che ormai è un capitolo chiuso, come aveva raccontato nel salotto di Verissimo. “Sono stati sei anni intensi e non rinnego nulla. Mi hanno fatto ricredere nell’amore, nella famiglia e vorrei mantenere i ricordi belli di questa storia”, aveva ammesso.

Sebbene l’ex calciatore abbia confessato in più di un’occasione di essere ancora innamorato della sua ex compagna (“Dico solo che io non ho mai regalato un anello a una donna in vita mia, ne tantomeno ho mai voluto un figlio da altre donne”, aveva raccontato), lei ha deciso di voltare pagina e andare avanti.

“Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo – ha spiegato a Confidenze -. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. E non avrò ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto”.