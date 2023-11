Fonte: IPA Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

La loro relazione è iniziata solo qualche mese fa e non potrebbe andare meglio di così: l’amore di Manila Nazzaro e Stefano Oradei procede a gonfie vele, tanto che si comincia a parlare di matrimonio. A diffondere la notizia il settimanale Chi, che ha pubblicato un’indiscrezione sulla coppia, pronta a convolare a nozze molto presto.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, nozze imminenti

L’amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei è più solido che mai, tanto che le nozze potrebbero essere imminenti. L’ex gieffina e l’insegnante di ballo sono usciti allo scoperto con la loro relazione lo scorso giugno, quando hanno deciso di mostrarsi alla luce del sole, confermando le voci sulla loro storia, che si rincorrevano ormai da tempo.

Il loro rapporto è cresciuto e, anche se sono trascorsi solo pochi mesi dall’inizio della loro frequentazione, Manila e Stefano sono più affiatati e innamorati che mai. L’ex Miss Italia e il suo compagno potrebbero addirittura sposarsi molto presto: a lanciare l’indiscrezione il settimanale Chi, che ha fatto sapere che dopo la convivenza i due starebbero pensando al matrimonio.

Nonostante la coppia abbia fatto di tutto per mantenere il segreto, pare che il giornale diretto da Alfonso Signorini avrebbe ricevuto una soffiata dalle “amiche più intime e ciarliere” della showgirl, svelando che il grande giorno potrebbe arrivare a maggio 2024.

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, per Manila Nazzaro si tratterebbe del secondo matrimonio. Prima di innamorarsi di Lorenzo Amoruso, l’ex gieffina infatti era stata sposata con un altro ex calciatore, Francesco Cozza. I due avevano pronunciato il fatidico sì nel 2005 e dalla loro unione sono nati i figli Nicolas e Francesco Pio. L’addio è arrivato dopo 12 anni, quando Manila scoprì che l’ex marito aveva un’altra famiglia.

L’addio a Lorenzo Amoruso e le confessioni a Verissimo

Il capitolo con Lorenzo Amoruso è ufficialmente chiuso per Manila Nazzaro, ma solo qualche tempo fa la showgirl si è ritrovata a chiarire per l’ennesima volta le motivazioni che hanno portato alla loro rottura e alla fine di un amore turbolento, che l’ha fatta soffrire non poco. Lo aveva fatto a Verissimo, in una lunga intervista dove si era lasciata andare a delle confessioni a cuore aperto.

L’ex modella ha ammesso di aver deciso di dire basta “a queste dinamiche, io mi sentivo umiliata, offesa e denigrata e con me anche le persone che mi stavano vicine. La mia decisione di andare via non è stata presa velocemente, ma in sei mesi. E in sei mesi sono successe molte cose e l’unica persona che è stata presa in giro sono stata io”.

“Mi diceva che io non ero in grado di fare nulla, che non gli importava nulla di quello che facevo”, aveva spiegato con tanta amarezza. “Non l’ho mai tradito – aveva sottolineato Manila ai microfoni di Silvia Toffanin -, ci siamo lasciati perché facevamo delle litigate furiose, inaccettabili verso di me e verso la mia famiglia. Violenza fisica, mai e poi mai, ma la parola può ferire e molto e ci vuole coraggio ad allontanarsi da una realtà che sembra, dall’esterno, un castello”.