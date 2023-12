“Manila Nazzaro e Stefano Oradei sposi”: spuntano data e location del matrimonio

Fonte: IPA Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Fiori d’arancio in vista per Manila Nazzaro e Stefano Oradei. A un anno dal primo incontro l’ex Miss Italia e l’ex ballerino di Ballando con le Stelle sono pronti al matrimonio. Il giusto coronamento di un amore importante, di un passione travolgente scoppiata dopo la burrascosa quanto dolorosa rottura tra la soubrette e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. La coppia non ha mai nascosto il desiderio di convolare a nozze e sembra che il grande evento sia già stato fissato per il nuovo anno.

“Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sposano nel 2024”

Se il settimanale Chi è stato il primo a parlare delle imminenti nozze di Manila Nazzaro e Stefano Oradei, ci pensa ora Nuovo a fornire importanti dettagli a riguardo. “Primavera 2024. Manila Nazzaro e Sterano Oradei hanno deciso: tra pochi mesi, a maggio, diventeranno moglie e marito”, si legge sulla rivista, “‘Stefano è l’uomo che sognavo da sempre, mi ha fatto rinascere dopo un periodo difficile della mia vita. Con lui ho ritrovato la fiducia in me stessa e la voglia di essere felice’, ha raccontato l’ex gieffina”.

E ancora: “Manila, dopo la fine della relazione con Lorenzo Amoruso, con il quale sembrava a un passo dalle nozze, oggi è rinata grazie a Stefano. La cerimonia si svolgerà a Roma e ad accompagnare la Nazzaro potrebbero essere i suoi due figli, Nicolas e Francesco Pio, nati dal primo matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza”. Al momento nessuna conferma ma neppure nessuna smentita da parte dei diretti interessati.

Manila Nazzaro non ha mai nascosto la voglia di dire sì a Stefano Oradei, come assicurato in un’intervista: “Ci piacerebbe sposarci, ma non abbiamo ancora deciso quando e come. Vorremmo una cerimonia intima e romantica, magari in un posto speciale per noi. Per ora stiamo godendo del nostro amore e della nostra convivenza, che è stata una scelta naturale e spontanea. Siamo felici così”.

La storia d’amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Manila Nazzaro e Stefano Oradei fanno coppia fissa da dicembre 2022. Si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e da allora non si sono più lasciati. Un sentimento senza precedenti, che ha spinto entrambi a cambiare velocemente vita. Il ballerino si è trasferito a casa di Manila e ha subito instaurato un ottimo legame con Francesco Pio e Nicolas, i figli che la Nazzaro ha avuto dall’ex marito Francesco Cozza. “Lui è un padre fantastico per i miei bambini, li adora e li tratta come se fossero suoi. Anche loro lo amano molto e lo chiamano papà. Siamo una famiglia unita e affiatata”, ha assicurato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Al contrario di Manila Nazzaro, Stefano Oradei non è mai stato sposato e non ha figli. L’insegnante di ballo non esclude però la possibilità di avere un bambino con la showgirl. “Sarebbe un sogno, ma non ci poniamo limiti né obiettivi. Viviamo alla giornata e accogliamo quello che la vita ci offre. Adesso mi godo la storia con Stefano, che è una persona speciale per gentilezza e bontà d’animo. Ho un passato complicato, ma non ho mai smesso di sperare nell’amore e sono felice”, ha spiegato la Nazzaro.

Prima di innamorarsi di Oradei, Manila è stata legata per ben sei anni all’ex calciatore Lorenzo Amoruso. I due hanno partecipato a Temptation Island Vip ma qualche anno dopo la loro relazione è giunta al termine tra offese e ripicche. Stefano, invece, ha amato per oltre un decennio Veera Kinnunen, altra ballerina di Ballando con le Stelle.