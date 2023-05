Manila Nazzaro innamorata non si nasconde più. E lancia una frecciatina

Fonte: IPA/Getty Images Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Da qualche tempo di parla di un nuovo amore per Manila Nazzaro, un compagno famoso con cui è stata vista alla festa di compleanno di Valeria Marini e poi all’inaugurazione di un locale. Primi indizi finché, poi, sono stati i social a svelare altri dettagli: nei giorni scorsi, infatti, lui ha pubblicato delle foto da un ristorante, lo stesso in cui lei era stata taggata.

Tanti segni che nella sua vita potrebbe essere nato un sentimento nuovo, ai quali si aggiunge anche un altro dettaglio che fa supporre che ora la ex Miss d’Italia non si nasconda più. Infatti, Manila si è prestata per uno scatto di gruppo in cui c’è anche Stefano Oradei, l’uomo che l’avrebbe fatta nuovamente innamorare e di cui si parla da qualche tempo.

A questo si aggiunge anche un messaggio che Manila Nazzaro ha affidato alle storie Instagram, parole che sembrano essere una frecciatina.

Manila Nazzaro, la giornata con Stefano Oradei e le amiche

Il gossip è scoppiato già da qualche giorno, ma dai due non è arrivata nessuna conferma. Certo è che, lo scatto di gruppo che ritrae insieme Manila Nazzaro e Stefano Oradei, sembrerebbe confermare le voci che li vogliono come una nuova coppia.

I due, infatti, hanno posato in una foto insieme ad altre donne del mondo dello spettacolo. Oltre a Barbara Bouchet, compaiono due grandi amiche di Manila Nazzaro, ovvero Angela Melillo e Milena Miconi. Guardando le storie Instagram le due (Manila Nazzaro no) hanno preso parte a una lezione di danza di gruppo tenuta proprio dal ballerino professionista.

Stefano Oradei è un volto noto per gli spettatori televisivi, avendo fatto parte del cast di Ballando con le stelle, la trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Da parte dei diretti interessati non sono arrivate conferme, ma neppure smentite. È saltato, però, agli occhi un messaggio che Manila ha condiviso nelle proprie storie Instagram e che fa pensare alle tante cose dette e scritte dalla fine della sua relazione con Lorenzo Amoruso.

La frecciatina su Instagram di Manila Nazzaro

Una frecciatina? Certamente le parole condivise da Manila Nazzaro non sono passate inosservate! L’ex Miss Italia ha pubblicato, nelle storie Instagram, un video in cui si vede Gerry Scotti durante intervista tv che parla del fatto che non bisogna giudicare gli altri, perché per farlo “bisognerebbe sapere tante cose in più che magari non si sanno”.

Ad accompagnare la clip l’ex reginetta di bellezza ha aggiunto un suo pensiero: “Buongiorno così… per giudicare bisognerebbe sapere tante cose che magari non si sanno. E spesso non si racconta per rispetto ed educazione”.

Parole che sembrano una frecciatina, forse rivolta alla fine della relazione con il suo ex compagno Lorenzo Amoruso con il quale si è lasciata dopo sei anni di amore. In questi mesi entrambi hanno parlato in diverse occasioni della rottura e tante cose sono state scritte e dette.

Manila Nazzaro, la fine della relazione con Lorenzo Amoruso

Sei anni, tanto è durata la relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Lei aveva parlato della rottura anche in un’intervista a Verissimo: “Sono stati sei anni intensi e non rinnego nulla – aveva detto a Silvia Toffanin -. Mi hanno fatto ricredere nell’amore, nella famiglia e vorrei mantenere i ricordi belli di questa storia”.

Una relazione lunga e intesa: segnata da momenti belli e da altri di grande dolore. I due erano stati anche tra le coppie che hanno preso parte a Temptation Island vip nel 2020.