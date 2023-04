Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso rompe il silenzio: “Perché ci siamo lasciati”

Fonte: IPA/Getty Images Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati dopo sei anni d’amore. Una notizia confermata dalla stessa showgirl, dopo settimane di voci e indiscrezioni che avevano già decretato la fine della loro storia. L’ex compagno finora aveva optato per la strada del silenzio, lasciando a lei tutto lo spazio necessario per prendere le distanze e al contempo riprendere in mano le redini della propria vita, ma adesso ha deciso di dire la sua rispondendo alle domande di alcuni follower su Instagram.

Lorenzo Amoruso rompe il silenzio sulla rottura con Manila Nazzaro

Una separazione non è mai semplice, specialmente quando ci si lasciano alle spalle tanti anni di amore, sacrifici, condivisione. I periodi “no” possono capitare in tutte le coppie e quel che ci si auspica è che si possano rimarginare le crepe che mettono in discussione il rapporto. Non è stato il caso di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, insieme da poco più di sei anni e le cui strade si sono ormai definitivamente divise.

Era stata la stessa showgirl a confermare le prime voci e indiscrezioni sulla fine della relazione con l’ex calciatore, concedendo un’intervista a Verissimo in cui non era riuscita a nascondere un velo di tristezza e malinconia. “Sono stati sei anni intensi e non rinnego nulla. Mi hanno fatto ricredere nell’amore, nella famiglia e vorrei mantenere i ricordi belli di questa storia“, aveva detto a Silvia Toffanin e sembra dello stesso parere anche l’ex compagno.

Amoruso per la prima volta ha detto la sua sulla rottura con la Nazzaro, rispondendo ad alcune domande dei suoi follower su Instagram, curiosi di conoscere anche l’altra campana, come si suol dire. “Credo che il passato sia passato e non si può cambiare – ha spiegato -. Io voglio concentrarmi sul presente e sul futuro viste le scelte ormai fatte da Manila. Non replicherò a ciò che ha detto Manila, ma vi posso dire che sono discussioni che succedono in tantissime famiglie”.

Il primo incontro dopo due mesi di lontananza

Nessun rancore emerge dalle parole di Lorenzo Amoruso, come del resto traspariva anche da quelle di Manila Nazzaro che aveva espressamente ribadito “le storie finiscono e io non ho rancore nei confronti di Lorenzo, l’importante è non sentirsi soli”. A detta dell’ex calciatore, la decisione di lasciarsi è stata della compagna e da subito i rapporti si sono interrotti in modo drastico.

“In che rapporti sono con lei? Ci siamo sentiti per telefono – ha risposto a un follower curioso -, ma non ci siamo praticamente mai incontrati negli ultimi due mesi e mezzo. Pochi giorni fa però l’ho vista perché mi ha ridato le chiavi di casa. Lei ha ovviamente ha deciso di tornare a casa sua con i suoi ragazzi e lasciare questa dove sono io e in cui abbiamo convissuto per un anno. Non so cosa ci riserverà il futuro”.

Perché Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati

In definitiva, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno riportato due versioni dei fatti che coincidono, almeno per quanto riguarda le “futili discussioni” che sarebbero alla base della fine del loro amore. I punti di vista, però, sembrano decisamente differenti. L’ex calciatore ha ammesso senza mezzi termini che sia stata la showgirl a prendere la decisione definitiva per via di un’incompatibilità impossibile da superare: lei avrebbe voluto sposarsi, lui a quanto pare no.

“Lei ha preso la decisione di lasciarmi – ha detto Amoruso in un video condiviso su Instagram -. C’è stata una discussione futile poi degenerata. Lei si è impuntata su alcune cose e per ora non sembra ci sia modo di spostarla da quella posizione. Io devo prenderne atto ora e pensare a me stesso. Se sono ancora innamoratissimo? Dico solo che io non ho mai regalato un anello a una donna in vita mia, ne tantomeno ho mai voluto un figlio da altre donne”. L’ex calciatore sembra ancora innamorato di Manila, ma lei è irremovibile.