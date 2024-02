Fonte: Getty Images Lorenzo Amoruso, nuovo amore dopo Manila Nazzaro

Lorenzo Amoruso ha un nuovo amore e non lo nasconde più. La rivelazione era arrivata su Instagram nel giorno di San Valentino ma l’ex calciatore continua a condividere i momenti felici trascorsi al fianco di Afarin Mirzaei, splendida modella di origine persiana di 20 anni più giovane. Archiviata definitivamente la lunga storia con Manila Nazzaro (e le polemiche) oggi felice al fianco di Stefano Oradei, anche per lui è giunto il momento di voltare pagina e pensare al futuro.

Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei sono una coppia

Afarin Mirzaei è una bellissima modella persiana di 32 anni, più giovane di Lorenzo Amoruso (che di anni ne ha 52) ma capace di far tornare il sorriso nel volto dell’ex calciatore e dirigente sportivo. Sono lontani i tempi delle frecciatine al vetriolo e dei botta e risposta a mezzo social con la ex compagna Manila Nazzaro, che ha già voltato pagina con il ballerino Stefano Oradei, con tanto di nozze in vista.

Non è chiaro quando sia iniziata la love story con Afarin Mirzaei ma, proprio poche ore fa, Amoruso ha condiviso tra le storie di Instagram un paio di selfie in moto con la nuova fidanzata. Sorridenti e felici, con la celebre canzone dei Lunapop 50 Special in sottofondo: “Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi”, prontamente ricondivisa dalla modella.

Di certo non sono le primissime foto di coppia che avevano già fatto capolino su Instagram nel giorno di San Valentino quando entrambi, spinti dal sentimento che li lega, avevano condiviso rispettivamente delle appassionate dediche: “Sei la mia gioia, la mia serenità, con la tua dolcezza sei come il sole, con il tuo amore scaldi il mio cuore e quando sorridi riscopro la bellezza di questo mondo, ed è quando mi guardi che ne capisco il senso”, aveva scritto l’ex calciatore. “Mi rendi felice dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Sei un uomo dai mille valori, dolce, romantico e determinato! Queste sono solo alcune delle tante qualità che mi ha fatto innamorare di te!”, aveva controbattuto lei.

Chi è Afarin Mirzaei

Vent’anni di differenza non sono un problema per questa nuova coppia che, com’è giusto che sia, ha deciso di non nascondersi più. Lorenzo Amoruso non ha rivelato dettagli in merito al loro primo incontro e a come sia nato questo amore – almeno per il momento – ma sappiamo, anche grazie al profilo Instagram, che Afarin Mirzaei è una bellissima modella di origini persiane che ha da poco compiuto 32 anni.

Inevitabile notare la somiglianza con Giulia Salemi, ex “voce” social del Grande Fratello (quest’anno sostituita da Rebecca Staffelli): occhi e capelli scuri, pelle ambrata e sorriso brillante, una bellezza mediterranea da manuale. Afarin è una donna solare e dinamica, amante dei viaggi ma anche legatissima alla famiglia e alla sua terra d’origine, attualmente residente a Firenze dove esercita la sua professione di modella.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro dopo la burrascosa rottura

Tra interviste e storie a mezzo social, non sono mancati i momenti di tensione tra Lorenzo Amoruso e la ex compagna Manila Nazzaro. Una storia finita in modo burrascoso che ha visto i due scontrarsi in modo piuttosto acceso tra accuse reciproche e frecciatine non troppo velate.

Per Manila Nazzaro, però, è presto arrivato il momento di voltare pagina quando – quasi immediatamente – ha conosciuto Stefano Oradei, tra i maestri di Ballando con le Stelle fino a qualche edizione fa. Un amore forte e intenso che li ha portati a compiere il grande passo bruciando le tappe: come raccontato dalla coppia a Verissimo, infatti, Oradei le ha fatto la proposta dopo pochi mesi di frequentazione. E adesso aspettano con ansia la fatidica data.

Ci ha messo un po’ di più Lorenzo Amoruso per ritrovare il sorriso, ma alla fine il momento è giunto anche per lui. Il fatto di esporsi pubblicamente sui social lascia pensare che con Afarin Mirzaei sia una cosa seria ma alla fine quel che conta è essere felici. Al di là di ogni brutto ricordo.