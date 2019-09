Ballando, Oradei svela perché è finita con Veera: “Osvaldo non c’entra”

editato in: da

Dopo mesi di pettegolezzi e lunghi silenzi, Stefano Oradei svela tutta la verità sul rapporto con Veera Kinnunen e il nuovo amore di lei con Dani Osvaldo.

Tutto era iniziato a Ballando con le Stelle quando il ballerino era stato costretto a scusarsi in diretta con la compagna per via della sua gelosia nei confronti di Dani Osvaldo. L’ex calciatore e la ballerina erano apparsi sempre molto complici e questo aveva innervosito Stefano.

Dopo la fine del programma di Milly Carlucci però Veera aveva annunciato l’addio a Oradei e aveva confermato la love story con Dani Osvaldo. La foto del loro bacio, pubblicata su Instagram, aveva fatto infuriare i fan della trasmissione e in molti si erano scagliati contro la nuova coppia, difendendo Stefano.

Da allora sono passate diverse settimane, ma solo ora il ballerino di Ballando con Le Stelle ha deciso di raccontare la sua verità. A Storie Italiane, Oradei ha confessato cosa è successo con Veera, lasciandosi andare alla commozione di fronte alle foto che raccontavano il loro amore finito.

“Sono stati anni meravigliosi – ha svelato fra le lacrime -. Voglio ricordare questi 11 anni come una delle più belle cose della mia vita. Sono felice di quello che siamo stati. Abbiamo condiviso tutto, come tutte le coppie abbiamo avuto alti e bassi, ma voglio ricordare solo le cose belle, per rispetto di Veera, per la donna che è”.

“Voglio subito specificare che la nostra storia si è conclusa prima di Osvaldo, poi lei ha fatto la sua scelta – ha spiegato Stefano Oradei -. Poi non ci siamo confrontati troppo nel dettaglio. Il nostro rapporto è finito, ci siamo divisi prima che lei stesse con Dani. Non c’è altro da ricercare, non è stato il mio obiettivo in questo periodo. Ho solo cercato di ritrovare me stesso dopo questa delusione amorosa. Ho dedicato tutta l’estate a me, per crescere professionalmente”.