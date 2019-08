Ballando, Veera e Osvaldo non si nascondono piu: le reazioni

editato in: da

Quasi ottomila like per il primo post alla luce del sole: è ormai amore vero tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen che non si nascondono più.

L’ufficializzazione corre sui social, attraverso le stories e il feed di Instagram: giovani, belli e abbracciati in mezzo al verde, lei a piedi nudi, sorride. Dopo una foto di un bacio e, successivamente, quella insieme a tutta la famiglia durante il viaggio in Argentina per conoscere i parenti di lui, eccoli insieme nel profilo di lei.

Tanti i commenti a favore di questa storia. dalla fan che si commuove di felicità, chi vuole lasciare il gossip alle persone tristi a chi, addirittura, dice che gli scoppia il cuore dalla gioia di vederli felici e anche chi sostiene che l’amore vince sempre.

“Per essere felici ci vuole coraggio. Tu lo hai avuto. Goditi la tua felicità” conclude un follower nei commenti positivi, sorridendo al lieto fine tanto sperato.

D’altro canto, non mancano le critiche, soprattutto da parte di coloro che si sono schierati sin dall’inizio dalla parte di Stefano Oradei, ballerino di Ballando ed ex della Kinnunen, con la quale è stata per ben 11 anni: i fan sono ancora divisi e, fore, lo saranno ancora per molto tempo.

C’è chi si chiede come sia possibile parlare di vero amore ripensando alla vita sentimentale dell’ex calciatore: sposato per ben quattro volte e con diversi figli, la sua nomea di “latin lover” è talmente forte che risulta il commento più postato dai followers nei commenti.

Lato Vip, è intervenuta anche Carolyn Smith su Instagram per chiedere ai fan di essere meno aggressivi e poi per difendere la correttezza del comportamento di Milly Carlucci quando, in trasmissione, è esplosa durante lo scandalo.

La dichiarazione rilasciata dalla conduttrice, in un’intervista di qualche giorno fa, è stata molto chiara: “Non ero riuscita a portare la pace nella nostra famiglia di Ballando, allora ho dovuto ricorrere all’esternazione pubblica. E questo è servito per resettare la situazione e per far capire che stavamo facendo un programma televisivo, non altro”. Parla in modo molto professionale Milly, ma fa trapelare un affetto molto sentito per tutti i i membri del team, paragonandoli a dei figli, che devono essere rimproverati quando sbagliano.

Situazione abbastanza complessa tra scoop, gossip e parole dure, ma una cosa è certa: all’amore e alla passione non si può resistere. E Veera e Osvaldo, ormai, lo sanno molto bene.