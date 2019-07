Ballando, Veera-Osvaldo volano in Argentina. E lui le presenta la famiglia

editato in: da

Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, la coppia nata durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle, non solo non si nasconde più, ma sembra faccia davvero sul serio.

Dopo le foto rivelatrici della loro romantica vacanza tra i fiordi, nello scenario suggestivo del paese natale della bionda ballerina, ora i due volano in Argentina: a quanto pare, Dani ha deciso di presentare alla sua famiglia la donna che gli ha rubato il cuore.

A svelare questo ulteriore salto nel rapporto tra i due è stato lo stesso ex calciatore, che nelle sue stories di Instagram racconta che sta trascorrendo qualche giorno a casa in Argentina, insieme a Veera.

Le cose dunque, tra l’insegnante di Ballando e il suo ex allievo vanno a gonfie vele, e i due sembrano sempre più innamorati e uniti.

Da quando hanno deciso, qualche giorno fa, di rendere pubblica la loro storia, dopo mesi di smentite, ‘detto e non detto’, polemiche e depistaggi, la ballerina nordica e l’ex calciatore argentino possono finalmente far vedere al mondo quanto stanno bene insieme e quanta voglia hanno di far crescere il loro amore. Nel momento in cui hanno postato il selfie del loro bacio, Veera e Dani si sono lasciati alle spalle mesi di difficoltà e sotterfugi, ma non le polemiche.

Se loro stanno vivendo ormai il loro amore alla luce del sole e sempre più intensamente, tanto da compiere un passo importante come quello di presentarsi da coppia alla famiglia di Osvaldo, le polemiche che da mesi accompagnano la loro vicenda non si spengono. Anzi.

In molti non dimenticano il modo in cui, soprattutto nel finale di trasmissione – quando il feeling tra la ballerina e il suo allievo era ormai palese – è stato trattato quello che era ancora il fidanzato di Veera, anche lui insegnante di Ballando, Stefano Oradei. Il ballerino soffriva di gelosia, vedendo l’intesa tra la fidanzata e l’ex calciatore crescere davanti ai suoi occhi, settimana dopo settimana e in un’occasione in particolare, è stato duramente ripreso durante la trasmissione da Milly Carlucci.

Oggi il pubblico vorrebbe delle scuse per Oradei. Scuse che comunque non lo solleveranno dal peso della realtà. Veera è andata via, ora è dall’altra parte del mondo con il suo nuovo amore per conoscere quella che, forse, diventerà la sua nuova famiglia.