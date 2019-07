Ballando, Veera e Osvaldo escono allo scoperto. La reazione di Oradei

editato in: da

È ufficiale: Veera Kinnunen e Dani Osvaldo sono fidanzati e lo comunicano, senza nascondersi, a mezzo social tra baci e foto di famiglia.

Dopo rumors, pettegolezzi e smentite varie, la nuova coppia di Ballando con le stelle, formata dai due discussi protagonisti della recente edizione, è uscita allo scoperto. Intanto la reazione di Stefano Oradei stupisce: il ballerino romano, infatti, ha scelto la strada del silenzio.

Soltanto lo scorso maggio, attraverso il suo profilo Instagram, Stefano pubblicava una foto con una dedica speciale alla sua Veera, ringraziandola per gli 11 anni di fidanzamento trascorsi insieme. Parole importanti, profonde e dolcissime che mostravano il profondo amore del ragazzo per la coreografa svedese.

Ed è proprio per lei che, durante l’edizione di Ballando con le stelle 2019, ebbe un fortissimo attacco di gelosia a causa della vicinanza tra la Kinnunen e l’ex calciatore Osvaldo.

In quella occasione, intervenne anche Milly Carlucci, rimproverando il giovane ballerino per le sue eccessive reazioni, incalzandolo, durante una puntata del programma di Raiuno a chiedere scusa alla sua fidanzata, per la gelosia immotivata nei confronti di Dani Osvaldo.

I sospetti di Oradei però, oggi trovano conferma nell’ufficializzazione della nuova coppia di Ballando. Il ballerino romano per il momento ha preferito rimanere in silenzio e non commentare la vicenda.

I suoi follower però, non lo lasciano solo e, attraverso una serie di commenti di solidarietà sotto le foto postate dal ragazzo, stanno esprimendo nelle ultime ore tutto il rispetto e la stima nei confronti del ballerino romano.

A commentare l’intera vicenda, anche Selvaggia Lucarelli. La nota opinionista, ha infatti, condiviso attraverso le sue Instagram stories, la fotografia del bacio tra Veera e Osvaldo, mostrando la sua perplessità sulla vicenda con un ermetico “mah”.

Intanto i due protagonisti della trasmissione di Rai2, escono allo scoperto: lei si lascia andare in un romantico selfie di coppia, lui ufficializza con una foto di un pranzo di famiglia, dove è presente anche Veera.

Chissà se Stefano Oradei commenterà la vicenda, ma soprattutto se deciderà di tornare nel cast dei maestri di ballo di Ballando con le stelle.