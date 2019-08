Ballando, Oradei dimentica Veera e torna da Milly Carlucci

editato in: da

Stefano Oradei torna a Ballando con le Stelle, e lo fa in grande stile, dimenticando Veera e facendo pace con Milly Carlucci.

Sono ormai passate settimane da quando, Veera e Dani hanno smesso di nascondersi, confessando al mondo intero di amarsi. Nei scorsi giorni la coreografa svedese è volata in Argentina a conoscere la famiglia del suo nuovo fidanzato.

Dall’ufficializzazione del fidanzamento, diverse le polemiche scaturite. Poi il lungo silenzio di Oradei e la richiesta, da parte dei telespettatori, delle scuse di parte di Milly Carlucci a Stefano. La conduttrice infatti, durante la scorsa edizione di Ballando con le Stelle, aveva pubblicamente preteso le scuse del ballerino per la sua gelosia, a detta di Milly infondata, nei confronti di Veera e Dani, la cui complicità era evidente a tutti.

E invece Stefano ai tempi, sembrava aver capito tutto. A pochi mesi dalla fine delle registrazioni infatti, la sua ormai ex fidanzata da 11 anni, è uscita allo scoperto, pubblicando lo scatto del bacio a Dani Osvaldo sulle sue Instagram stories.

Dopo il lungo silenzio delle ultime settimane da parte di Stefano, il ballerino della trasmissione di Rai Uno, è finalmente riapparso sui social. Ed è più in forma che mai. Sul profilo Instagram del fortunato programma, appare un Oradei raggiante che balla: da qui, la conferma del fatto che sarà di nuovo insegnante nella prossima edizione di Ballando. Una rivincita, quella di Stefano, che è tornato a testa alta da Milly Carlucci anche in vista delle ultime dichiarazioni della conduttrice.



In una recente intervista rilasciata a DiPiù infatti, la presentatrice di Ballando ha raccontato che in realtà lei e il ballerino romano non hanno mai discusso. Quello a cui hanno assistito i telespettatori del programma è stato infatti un momento concordato con Stefano e Veera. Secondo quanto affermato dalla Carlucci, è stato il ragazzo stesso a proporre di chiedere scusa, in diretta nazionale per il suo comportamento aggressivo.

Pace fatta quindi tra Stefano e Milly? Diremmo proprio di sì, aggiungendo, dopo gli ultimi risvolti, che forse una lite non c’era mai stata.

Quello che è certo è che questa occasione per Oradei rappresenta una grande rivincita dopo le ultime dolorose vicende che hanno coinvolto il ballerino.