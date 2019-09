Ballando, Stefano Oradei piange per Veera Kinnunen in tv

editato in: da

Stefano Oradei racconta la sua verità su Veera Kinnunen e si commuove ricordando la loro storia d’amore in tv.

Ballando con le Stelle è terminato da diversi mesi, Milly Carlucci sta preparando la nuova edizione dello show, ma la relazione (ormai finita) fra i due ballerini continua a fare discutere. Tutto era iniziato durante alcune puntate del programma in cui la padrona di casa aveva invitato Oradei a scusarsi con Veera per la sua eccessiva gelosia provocata dal rapporto della ballerina con Dani Osvaldo.

A distanza di tempo sembra però che Stefano non si fosse sbagliato: fra Veera e Osvaldo c’era davvero qualcosa. Così la danzatrice, dopo dieci anni d’amore, l’ha lasciato ed è volata in Argentina con l’ex calciatore. Dani e la Kinnunen hanno ufficializzato la relazione su Instagram postando la foto di un tenero bacio.

Sino ad oggi Oradei è sempre rimasto in silenzio e non ha parlato nemmeno quando alcuni gossip hanno insinuato l’esistenza di una relazione fra lui e Gessica Notaro in passato. Alla fine però il ballerino ha deciso di dire la sua e per farlo ha scelto proprio la tv.

Ospite di Storie Italiane, Stefano si è commosso ricordando l’amore per Veera. Visibilmente provato, ma deciso ad andare avanti, Oradei è stato introdotto in studio da Eleonora Daniele. “Lui è un grande ballerino – ha detto la conduttrice -, un volto amato dal pubblico di Rai1. Ha ballato in coppia con tanti personaggi dello spettacolo ed era fidanzato con Veera Kinnunen, un’altra ballerina di Ballando con le stelle”.

Al termine della presentazione sono state trasmesse alcune immagini che raccontavano la storia d’amore fra Veera e Stefano. Foto, ricordi e video che hanno provocato grandi emozioni nel ballerino. Oradei è apparso molto commosso. “È stato un periodo di silenzio giusto per trovare me stesso – ha spiegato -, per trovare i tempi giusti”. Poi la confessione: “Ho sofferto moltissimo per la fine della storia d’amore con Veera” e quelle lacrime che valgono più di mille parole.