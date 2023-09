Manila Nazzaro difende il suo amore: “Dovete vergognarvi, non vincerete mai”

Fonte: IPA Manila Nazzaro difende il suo amore per Stefano Oradei

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono una coppia e non si nascondono più. Si mostrano sui social senza troppe remore e lo hanno fatto anche sul red carpet del Festival di Venezia 2023, il secondo che hanno calcato l’una al fianco dell’altro. Eppure, nonostante siano trascorsi ormai diversi mesi da quando sono usciti allo scoperto, la showgirl non smette di ricevere critiche e attacchi da parte di perfetti sconosciuti che continuano a puntare il dito contro la sua ritrovata felicità. Critiche a cui ha deciso di rispondere.

Manila Nazzaro sotto attacco su Instagram

“Per essere felici ci vuole coraggio” scriveva Karen Blixen, ma se fosse vissuta ai tempi dei social certamente questa frase sarebbe un tantino diversa. Sì, perché ci vuole anche molto coraggio (e pazienza) per non dare di matto ogni volta che qualcuno – in genere emeriti sconosciuti, nonché anonimi utenti – si prende la briga di giudicare e puntare il dito contro ogni nostra scelta. Manila Nazzaro lo sa bene.

Non si può piacere a tutti e questo è un dato di fatto e i social inevitabilmente ci espongono al giudizio altrui ogni volta che condividiamo uno scatto o un ricordo che per noi è importante, o anche un pensiero o un ragionamento che nel nostro cuore è assolutamente rilevante. A volte vorremmo semplicemente condividere la nostra gioia e far sì che gli altri ne possano godere, proprio come noi.

Ma non sempre va così. La showgirl da qualche mese ha dichiarato il suo amore per il ballerino Stefano Oradei, dopo la rottura piuttosto turbolenta con il compagno di lunga data Lorenzo Amoruso, e da una prima fase di reticenza è passata a quella in cui non ha alcuna intenzione di nascondersi. Anzi, tutt’altro: i due si dedicano parole dolcissime, proprio come farebbe qualsiasi coppia innamorata.

Manila Nazzaro difende il suo amore con Stefano Oradei

Una storia criticata sin dal principio quella tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei, ma è stata lei a farne soprattutto le spese. Vada per le critiche costruttive, ma talvolta si esagera e -sebbene qualcuno sembri dimenticarlo – le parole possono ferire. Aveva raccontato già in un precedente sfogo di essere stata “messa alla gogna perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata“, ma anche stavolta ha deciso di dire la sua.

Dopo gli ennesimi attacchi, seguiti alle immagini che la ritraggono sul red carpet del Festival di Venezia 2023 al fianco del suo compagno, la showgirl non le ha mandate a dire: “L’amore è vita! Non sono io che devo vergognarmi ma voi che siete pieni di odio e continuate a offendere. Scrivete offese, commenti pregni di odio e risentimento nei miei confronti e nemmeno mi conoscete. Voi dovete vergognarvi ogni volta che tentate di denigrare una donna se ha ciò che voi non avete: il coraggio! Io sapete cosa faccio? Continuerò a raccontare l’amore, il mio amore. Perché voi odiatori non vincerete mai con me e lo faccio per tutte quelle donne che quotidianamente vengono denigrate e offese e nonostante la sofferenza che voi provocate non riescono a difendersi. Il coraggio logora chi non ce l’ha. In ultimo… fate schifo!”.