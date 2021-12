Veera Kinnunen è diventata mamma: il primo scatto tenerissimo su Instagram

Mamme e papà vip del 2021

Fiocco azzurro per Veera Kinnunen e il compagno Salvatore Mingoia: la ballerina, volto per tanti anni di Ballando con le Stelle, ha dato alla luce il suo piccolo Valter Rosario Arvo, annunciandolo su Instagram.

Veera Kinnunen, il primo dolcissimo scatto da mamma

L’ex ballerina di Ballando con le Stelle ha annunciato la nascita del suo piccolo su Instagram, con un dolcissimo scatto in bianco e nero direttamente dall’ospedale che ritrae la sua mano, quella del compagno e del bimbo appena nato strette per la prima volta.

Una foto piena d’amore che descrive i loro primi momenti finalmente in tre, accompagnata da una semplice didascalia: “Valter Rosario Arvo Mingoia – si legge su Instagram – 19/12/21 ore 21.52”, che suggerisce che la coppia abbia voluto tenere per sé per qualche giorno il lieto evento.

Del resto anche l’annuncio della gravidanza era stato dato solo questa estate, quando ormai era impossibile nascondere il pancino ormai troppo evidente: “Aspettandoti! È stato difficile tenere il segreto – aveva commentato Veera Kinnunen sul suo profilo ufficiale – Specialmente per la nonna e la zia Anastasia Kuzmina. Queste foto sono fatte settimane fa quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa nostra gioia”.

Ovviamente l’arrivo del bebè ha portato tantissima felicità sui social, dove tantissimi amici e colleghi si sono congratulati per la bellissima notizia e hanno lasciato messaggi pieni d’affetto. Non sono mancati infatti gli auguri dei giurati di Ballando con le stelle Carolyn Smith e Fabio Canino e di tanti ballerini dello show di Milly Carlucci.

Veera Kinnunen, l’amore con Salvatore Mingoia

Per Veera Kinnunen è un momento davvero magico: l’amore con Salvatore Mingoia è sbocciato dopo la fine della lunga relazione con Stefano Oradei e la breve unione poi naufragata con Daniel Osvaldo.

Che tra Veera e Salvatore ci fosse del tenero è stato reso noto soltanto all’inizio di quest’anno, sebbene i due si conoscessero già da diversi mesi. Forse scottata dalla liason con Osvaldo, finita al centro del gossip per diversi mesi, la Kinnunen ha tenuto la sua storia d’amore con Salvatore lontana dai riflettori: del loro legame infatti si sa molto poco, se non che è uno sportivo originario della Sicilia, che vive a Roma da diversi anni ed è più giovane di lei di 7 anni.

La ballerina ha voluto tenere per sé questo momento così importante della sua vita, fino a quando ha deciso di condividere l’immensa gioia della gravidanza.

Veera oggi non potrebbe essere più felice: dopo aver chiuso la lunga storia d’amore con il collega Stefano Oradei e l’intensa relazione (quanto breve) con Osvaldo, la ballerina è al settimo cielo e può finalmente stringere fra le braccia il suo bambino, il frutto dell’amore con il suo compagno.